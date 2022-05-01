«Если россия выведет свои войска»: Глава МИД Германии озвучила условие снятия санкций с рф

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок рассматривает вывод всех российских солдат из Украины как предпосылку для снятия санкций против РФ.

Об этом она рассказала в интервью Bild am Sonntag, пишет «Украинская правда».

«Прекращение огня может быть только первым шагом. Нам понятно, что санкции могут быть сняты только в том случае, если россия выведет свои войска. Мир на условиях, продиктованных россией, не принесет безопасности ни Украине, ни нам в Европе. В худшем случае это будет приглашение к следующей войне - еще ближе к нашим границам», - сказала она.

Бербок заявляет, что не доверяет никаким обещаниям президента РФ Владимира Путина.

«Мирный порядок, который мы знали в Европе, был безвозвратно разрушен Путиным. Как бы нам ни хотелось, нет пути назад к периоду до 24 февраля. Мы больше никогда не можем полагаться только на обещания Путина», - заявила министр.

По ее словам, нужно способствовать тому, чтобы Украина была достаточно сильна, чтобы сама принимала решение.

«Ведь именно украинцы гибнут в этой войне и им грозят угнетение и тирания под российской оккупацией. Никто не имеет права им диктовать», - отметила Бербок.

Напомним, как россия с помощью стран-членов ОДКБ пытается обойти санкции и получить иностранные комплектующие для своего ВПК.