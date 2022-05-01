В Украину через западную границу за сутки въехало 40 тысяч человек – это рекордный показатель с начала войны

Число людей, въехавших в Украину через ее западную границу, 30 апреля возросло до почти 40 тысяч – максимального значения с начала войны.

Об этом сообщает «Украинская правда».

Количество проследовавших на въезд выросло с более чем 35 тысяч днем ​​ранее до почти 40 тысяч (из них украинцев – 36 тысяч).

Отмечается, что в последний день апреля было также зафиксировано рекордное с начала войны число прошедших через границу транспортных средств – 19 тысяч. Это может быть связано с ожиданиями закрытия окна по льготному ввозу в Украину автомобилей.

Поток на выезд 30 апреля остался на уровне предыдущего дня – 38 тысяч, став меньше потока на въезд впервые с 24 апреля. За сутки количество оформленных транспортных средств с гуманитарными грузами выросло с 250 до 380.