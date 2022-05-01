Минздрав Украины получил гуманитарную помощь на 6 миллиардов гривен

С начала полномасштабной войны Министерство здравоохранения Украины собрало гуманитарной помощи почти на 6 миллиардов гривен.

Об этом сообщил в Facebook министр здравоохранения Виктор Ляшко.

За время полномасштабных военных действий в Украину поступило 4485 тонн гуманитарных грузов на общую сумму 5 миллиардов 963 миллиона гривен.

Украинских врачей поддерживает весь цивилизованный мир. Каждый день наши склады пополняются новыми гуманитарными грузами от дружественных стран. Среди них: Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Греция, Дания, Эстония, Казахстан, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Норвегия, Нидерланды, Германия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Турция, Венгрия, Франция, Финляндия, Хорватия, Чехия, Швеция, Япония, Израиль, Индия, Ирландия, Испания, Италия и многие другие.

Кроме того, многочисленные медикаменты, расходные материалы и оборудование поступают от международных и благотворительных организаций, таких как ВОЗ, ЮНИСЕФ, Direct Relief, Врачи без границ, Фонд Рината Ахметова, Фонд семьи Загорий, ECHAlliance, Британский ПЛАСТ, HOPE Worldwide , Фонд Елены Пинчук, Фонд Андрея Ставницера, БФ «Гуманитарные инициативы», Razom for Ukraine, HelpUkraine.

Украинские медучреждения активно поддерживает украинский и международный бизнес. За два месяца войны гуманитарные грузы поступили от компаний: Teva, Bayer, Novo Nordisk, Pfizer, Abbot, Amarox, Nestle, Medtronic, GE, Emergent biosolutions, Sanofi, Eгиc, Биофарма, Stada, Фармак, Galexis, Novartis, AstraZeneca, Solve Care, Circle Health Group, Teladoc Health in California, Zarys, Dr.Reddy's, Сервье Украина, EQL Pharma, MBI Pharma, Iromed, Crown Agents, SOL-Millennium, Roche Ukraine, Кернел, Aspen, Bremer Lloyd Holding, Диалог Диагностикс, Бевар Украина, Витан, Амлак Стерилокс Украина, Дарница.

Свою лепту в обеспечение украинской системы здравоохранения внесли также европейские клиники Ernst von Bergman, Schleswig-Holstein, Vetspec – Centrum Zdrowia Małych Zwierząt и University Hospital Basel and University of Zurich.

Медицинская гуманитарная помощь уже распределена для обеспечения бесперебойного функционирования украинских больниц.