Точки раздачи воды 2 мая в Николаеве

Адреса раздачи технической воды в Николаеве на 2 мая.
Перечень опубликовал городской голова Николаева Александр Сенкевич.
Заводский район:
- ул. Озерная, 13
- ул. Лазурная, 34
- ул. Крылова, 27
- ул. Крылова, 40/1
- ул. Карпенко, 53
- ул. Пограничная, 78 – 80
- ул. Лягина, 28
- ул. Шоссейная,15
- ул. Кузнецкая,199 - 201
- просп. Центральный, 4 – 6 (14:00)
- ул. Заводская, 35
- ул. Курортная, 9 (конечная остановка троллейбуса №2, с 08:30)
- просп. Центральный/ул. Шоссейная (с 12:30)
Стационарные точки выдачи технической воды:
- Больница скорой медицинской помощи (12:00 - 15:00)
- Детская городская больница №2, ул. Рюмина, 5 (09 – 10:00, 14:00 – 15:00)
- Городская больница №4, ул. Адмирала Макарова, 1 (12:00 – 14:00)
- Родильный дом №3, ул. Киевская, 3 (9:00 – 11:00)
- КП «Николаевэлектротранс», Трамвайное депо №1, ул. Андреева, 17 (08:00 – 17:00)
- КП «Николаевэлектротранс», ул. Генерала Карпенко, 38 (8:00 до 17:00)
- Гимназия №4, ул. Лазурно, 48
- Школа №31, ул. 1-я Слободская, 42
- Школа №35, ул. Мореходная, 10-А
- Школа №52, ул. Крылова, 42
- Школа №54, пер. Корабелов 10-А
Ингульский район:
- просп. Мира, 3 (09:00)
- ул. Космонавтов, 71 (10:00)
- ул. Космонавтов, 74 (возле АТБ, 10:00)
- ул. Космонавтов, 138-Б (возле ОШ № 56, 09:00)
- ул. Нагорная, 87-А/ул. Космонавтов, 128-А («Космос», 11:00)
- ул. Чайковского, 6 (09:00)
- ул. Чайковского, 18 (09:00)
- ул. Новозаводская, 2, 2-А (09:00)
- ул. 1-я Линия, 25/ул. 11-я Продольная (14:00)
- ул. Южная, 31-А (10:00)
- просп. Богоявленский, 43-А (14:30)
- ул. 12-я Продольная, 38 (14:00)
- ул. Театральная, 6 (09:00)
- ул. Кобера, 15-А (14:00)
- ул. 6-я Слободская/ул. Чкалова (с 12:30)
- просп. Мира/ост. Строителей (с 15:30)
Стационарные точки выдачи технической воды:
- Школа №41, ул. Театральная, 41 (09:00 – 11:00)
- Школа №42, ул. Электронная, 73 (10:00 - 12:00)
- СК «Зоря», ул. Театральная/ул. Николаевской (09:00 – 15:00)
- ОКП Николаевблтеплоэнерго, ул. Николаевская, 5-А (06:30 - 20:30)
- Родильный дом №2, ул. Строителей, 8 (09:00 - 11:00)
- Городская больница №3, ул. Космонавтов, 97 (16:00 -18:00)
- ООО «ОрионАвто», ул. Казарского, 4
- Школа №45, ул. 4-я Продольная, 58
- Гимназия №27, ул. Александра Янаты, 70
- Лицей №19, ул. Передовая, 11-А
- Городской терцентр соцзащиты, ул. 12-я Продольная, 50-А
- Детский сад №66, ул. Апрельская, 4 (новая точка, 13:00 – 17:00)
- Детский сад №79, ул. Казарского, 1-Б (новая точка, 13:00 – 17:00)
Корабельный район:
- просп. Богоявленский/ул. Металлургов (08:30 – 14:00)
- просп. Богоявленский / просп. Корабелов (08:30 - 15:00)
- просп. Богоявленский/ул. Пшеницы (14:00 - 16:00)
- просп. Богоявленский, 327/2 (09:00 - 13:00)
- пр. Богоявленский, 340/2 (08:30 - 15:00)
- ул. Океановская, 58 (08:30 - 14:00)
- ул. Янтарно, 67 (13:00 – 15:00)
- ул. Станиславского, 80 (8:30 – 15:00)
- ул. Торговая, 203-А (12:00 – 15:00)
- ул. Новостроительная, 5 (в районе церкви, 08:30 – 11:00)
- мкрн Кульбакино (08:30 - 15:00)
Стационарные точки выдачи технической воды:
- Городская больница №5 (10:00 – 11:00, 15:00 – 16:00)
- Гимназия №43, просп. Богоявленский, 291
- Школа №48, ул. Генерала Попеля, 164
Центральный район:
- ул. Арх. Старова, 4А
- ул. Соборная/ул. Адм. Макарова (09:00)
- ул. 6-я Слободская/ просп. Центральный
- просп. Центральный (в районе д. 139, 09:00)
- просп. Центральный (в районе д. 159, 13:00)
- ул. Шевченко/ул. Обсерваторная
- ул. Шевченко, 64
- ул. 3-я Слободская/ул. Колодезная
- ул. Никольская/ул. Большая Морская («Астория»)
- ул. Обереговая, 2-4 (09:30)
- ул. Садовая/ул. Севастопольская
- ул. Чкалова/ул. 6-я Слободская (с 09:00)
- ул. Чкалова, 78 – 80
- ул. Шкапина, 97 (с 09:00)
- ул. 2-я Экипажная/ул. 9-я Военная (с 13.00)
- ул. Потемкинская/ул. Декабристов (с 08:30)
- ул. Потемкинская/ул. 1-я Военная (с 15:30)
Стационарные точки выдачи технической воды:
- Городская больница №1, ул. 2-я Экипажная, 4 (9:00 -10:00, 15:00 - 16:00)
- Николаевская областная больница восстановительного лечения, ул. Большая Морская, 27
- Лицей №53, ул. Потемкинская, 154
- Гимназия №64, ул. Архитектора Старова, 6
- Детский сад №52, пер. Парусный, 7Б
- Городской терцентр соцзащиты, ул. Шевченко, 19
- Школа №32, ул. Лагерная, 1