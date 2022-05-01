Точки раздачи воды 2 мая в Николаеве

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02.05.2022 08:22

Адреса раздачи технической воды в Николаеве на 2 мая.

Перечень опубликовал городской голова Николаева Александр Сенкевич.

Заводский район:

  • ул. Озерная, 13
  • ул. Лазурная, 34
  • ул. Крылова, 27
  • ул. Крылова, 40/1
  • ул. Карпенко, 53
  • ул. Пограничная, 78 – 80
  • ул. Лягина, 28
  • ул. Шоссейная,15
  • ул. Кузнецкая,199 - 201
  • просп. Центральный, 4 – 6 (14:00)
  • ул. Заводская, 35
  • ул. Курортная, 9 (конечная остановка троллейбуса №2, с 08:30)
  • просп. Центральный/ул. Шоссейная (с 12:30)

Стационарные точки выдачи технической воды:

  • Больница скорой медицинской помощи (12:00 - 15:00)
  • Детская городская больница №2, ул. Рюмина, 5 (09 – 10:00, 14:00 – 15:00)
  • Городская больница №4, ул. Адмирала Макарова, 1 (12:00 – 14:00)
  • Родильный дом №3, ул. Киевская, 3 (9:00 – 11:00)
  • КП «Николаевэлектротранс», Трамвайное депо №1, ул. Андреева, 17 (08:00 – 17:00)
  • КП «Николаевэлектротранс», ул. Генерала Карпенко, 38 (8:00 до 17:00)
  • Гимназия №4, ул. Лазурно, 48
  • Школа №31, ул. 1-я Слободская, 42
  • Школа №35, ул. Мореходная, 10-А
  • Школа №52, ул. Крылова, 42
  • Школа №54, пер. Корабелов 10-А

Ингульский район:

  • просп. Мира, 3 (09:00)
  • ул. Космонавтов, 71 (10:00)
  • ул. Космонавтов, 74 (возле АТБ, 10:00)
  • ул. Космонавтов, 138-Б (возле ОШ № 56, 09:00)
  • ул. Нагорная, 87-А/ул. Космонавтов, 128-А («Космос», 11:00)
  • ул. Чайковского, 6 (09:00)
  • ул. Чайковского, 18 (09:00)
  • ул. Новозаводская, 2, 2-А (09:00)
  • ул. 1-я Линия, 25/ул. 11-я Продольная (14:00)
  • ул. Южная, 31-А (10:00)
  • просп. Богоявленский, 43-А (14:30)
  • ул. 12-я Продольная, 38 (14:00)
  • ул. Театральная, 6 (09:00)
  • ул. Кобера, 15-А (14:00)
  • ул. 6-я Слободская/ул. Чкалова (с 12:30)
  • просп. Мира/ост. Строителей (с 15:30)

Стационарные точки выдачи технической воды:

  • Школа №41, ул. Театральная, 41 (09:00 – 11:00)
  • Школа №42, ул. Электронная, 73 (10:00 - 12:00)
  • СК «Зоря», ул. Театральная/ул. Николаевской (09:00 – 15:00)
  • ОКП Николаевблтеплоэнерго, ул. Николаевская, 5-А (06:30 - 20:30)
  • Родильный дом №2, ул. Строителей, 8 (09:00 - 11:00)
  • Городская больница №3, ул. Космонавтов, 97 (16:00 -18:00)
  • ООО «ОрионАвто», ул. Казарского, 4
  • Школа №45, ул. 4-я Продольная, 58
  • Гимназия №27, ул. Александра Янаты, 70
  • Лицей №19, ул. Передовая, 11-А
  • Городской терцентр соцзащиты, ул. 12-я Продольная, 50-А
  • Детский сад №66, ул. Апрельская, 4 (новая точка, 13:00 – 17:00)
  • Детский сад №79, ул. Казарского, 1-Б (новая точка, 13:00 – 17:00)

Корабельный район:

  • просп. Богоявленский/ул. Металлургов (08:30 – 14:00)
  • просп. Богоявленский / просп. Корабелов (08:30 - 15:00)
  • просп. Богоявленский/ул. Пшеницы (14:00 - 16:00)
  • просп. Богоявленский, 327/2 (09:00 - 13:00)
  • пр. Богоявленский, 340/2 (08:30 - 15:00)
  • ул. Океановская, 58 (08:30 - 14:00)
  • ул. Янтарно, 67 (13:00 – 15:00)
  • ул. Станиславского, 80 (8:30 – 15:00)
  • ул. Торговая, 203-А (12:00 – 15:00)
  • ул. Новостроительная, 5 (в районе церкви, 08:30 – 11:00)
  • мкрн Кульбакино (08:30 - 15:00)

Стационарные точки выдачи технической воды:

  • Городская больница №5 (10:00 – 11:00, 15:00 – 16:00)
  • Гимназия №43, просп. Богоявленский, 291
  • Школа №48, ул. Генерала Попеля, 164

Центральный район:

  • ул. Арх. Старова, 4А
  • ул. Соборная/ул. Адм. Макарова (09:00)
  • ул. 6-я Слободская/ просп. Центральный
  • просп. Центральный (в районе д. 139, 09:00)
  • просп. Центральный (в районе д. 159, 13:00)
  • ул. Шевченко/ул. Обсерваторная
  • ул. Шевченко, 64
  • ул. 3-я Слободская/ул. Колодезная
  • ул. Никольская/ул. Большая Морская («Астория»)
  • ул. Обереговая, 2-4 (09:30)
  • ул. Садовая/ул. Севастопольская
  • ул. Чкалова/ул. 6-я Слободская (с 09:00)
  • ул. Чкалова, 78 – 80
  • ул. Шкапина, 97 (с 09:00)
  • ул. 2-я Экипажная/ул. 9-я Военная (с 13.00)
  • ул. Потемкинская/ул. Декабристов (с 08:30)
  • ул. Потемкинская/ул. 1-я Военная (с 15:30)

Стационарные точки выдачи технической воды:

  • Городская больница №1, ул. 2-я Экипажная, 4 (9:00 -10:00, 15:00 - 16:00)
  • Николаевская областная больница восстановительного лечения, ул. Большая Морская, 27
  • Лицей №53, ул. Потемкинская, 154
  • Гимназия №64, ул. Архитектора Старова, 6
  • Детский сад №52, пер. Парусный, 7Б
  • Городской терцентр соцзащиты, ул. Шевченко, 19
  • Школа №32, ул. Лагерная, 1
    Фотофакт