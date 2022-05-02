В Николаеве 2 мая на маршруты вышли 176 единиц общественного транспорта

В понедельник, 2 мая, на городские маршруты вышли 176 единиц общественного транспорта.
Об этом сообщает Николаевский городской совет.
Троллейбусы:
№2: Николаев-Пассажирский - мкрн Намыв (с берегом)
№4: Николаев Грузовой - мкрн Намыв
№6: 3-я Военная - мкрн Намыв (без берега)
Трамваи:
№1: Яхт-клуб - Широкая Балка
№3: ЧСЗ – 10-я Военная
№6: Промзона – Центральный рынок
№7: Широкая Балка – Центральный рынок
№10: Промзона – Широкая Балка
№11: Центральный рынок - 10-я Военная
Автобусы:
6-я Слободская - мкрн Кульбакино
ул. Садовая - мкрн Ракетное Урочище
Пушкинское кольцо - мкрн Терновка
6-я Слободская - Фуршет
Частные перевозчики:
№ 1, 2, 3, 10, 15, 16, 21, 23, 26, 29, 31, 34, 43, 44, 45, 47, 52, 53, 54, 56, 62, 75, 82, 86, 87 , 89
Ориентировочный график работы общественного транспорта: 6:30 – 19:00.