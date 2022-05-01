Более 200 билбордов демонтировали в Николаеве на нужды фронта

В Николаеве демонтировали более 200 билбордов по городу, которые в дальнейшем передают на нужды военных.

Об этом директор Департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Андрей Ермолаев заявил в сюжете Факты ICTV.

Чиновник отметил, что какие-то конструкции стоят незаконно, а другие просто мешают, переграждая обзор автомобилистам, поэтому их демонтируют.