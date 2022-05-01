Более 200 билбордов демонтировали в Николаеве на нужды фронта

В Николаеве демонтировали более 200 билбордов по городу, которые в дальнейшем передают на нужды военных.
Об этом директор Департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Андрей Ермолаев заявил в сюжете Факты ICTV.
Чиновник отметил, что какие-то конструкции стоят незаконно, а другие просто мешают, переграждая обзор автомобилистам, поэтому их демонтируют.
«Делаем свой вклад в подготовку к обороне города. Уже около 200 билбордов демонтировано. Конструкции берут для насыпей, блиндажей. Углы годятся для сварки противотанковых ежей. Также вывозим на блокпосты киоски. Я очень хочу надеяться, что это не понадобится, но мы должны быть готовы», – заявил Андрей Ермолаев.