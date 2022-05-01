В Украине запускают проект «Там, где вас ждут», призванный помочь гражданам эвакуироваться и найти убежище

Стартует проект «Там, где вас ждут», что поможет украинцам эвакуироваться поездом и найти убежище.

Об этом сообщает премьер-служба приложения «Дія».

Проект реализован Укрзалізницей и Офисом Президента при поддержке Министерства цифровой трансформации.

По ссылке доступна интерактивная карта со свободными местами по областям: https://tabsoft.co/3y7i8Qo

«На сайте можно: - просмотреть количество мест, которые каждая область может предложить для бесплатного расселения - найти телефоны контактных центров и обратиться за помощью самостоятельно», говорится в сообщении.

Отмечается, что на 5 украинских вокзалах - Киев, Харьков, Одесса, Запорожье и Лозовая, сотрудники Укрзалізниці будут помогать с поселением украинцам и совместно с местными органами власти будут сопровождать временное жилье.

Для регистрации нуждающихся украинцев Минцифра за средства криптофонда Aid For Ukraine закупила 68 планшетов для работников и волонтеров Укрзализныци.