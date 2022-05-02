«Если через месяц фермер примет решение не сеять, зерновой бизнес будет уничтожен», - Глава набсовета группы компаний «Прометей» Рафаэль Гороян

В интервью изданию «Фокус» Глава набсовета группы компаний "Прометей" Рафаэль Гороян рассказал о том, чем чревато приостановление возмещения НДС экспортерам.

Вести о том, что несмотря на военные действия на территории Украины, в поле выходит техника и активно идет посевная, стали обнадеживающими в беспрерывной череде ежедневных новостей. Однако не все так радужно. На время военного положения, согласно правкам в налоговое законодательство, было приостановлено возмещение НДС экспортерам, что ухудшило и без того сложное положение украинских аграриев. О том, чем чреваты некоторые государственные решения, и как обстоят дела на рынке зерновых, рассуждает глава набсовета группы компаний "Прометей" Рафаэль Гороян.

Что происходит на рынке зерновых

Правительство консолидировало в одну программу компенсацию процентной ставки и госгарантии по кредитам. Это должно стимулировать банки выдавать кредиты аграриям под 0% на полгода даже в условиях военных действий.

Государство приняло такое решение для участия в стимулировании – чтобы страна не осталась без хлеба. Это помощь и гривневый кредит для того, чтобы фермер не остановился из-за военных действий и сеял. Однако из-за того, что товар не отгружается, цены намного упали и посеять у фермера не получается, он работает себе в убыток.

Группа компаний "Прометей" является как агропроизводителем (поскольку мы имеем 20 тысяч гектаров земли), так и экспортером, одним из крупнейших элеватористов по объемам хранения. Поэтому интерес нашей компании здесь с двух сторон.

Как сейчас работают трейдеры

Уже выгружено около 1 млн тонн зерновых, и это заслуга трейдеров. Они сейчас совершают героические поступки. Ведь фермер, посеяв зерно, но не имея трейдеров в стране, не сможет продать свой товар.

Мы, как трейдеры, не просим каких-то дотационных денег, льготных кредитов. Мы всего лишь просим государство рассчитаться с долгами, возмещая НДС. Это первая задача, чтобы обеспечить страну хлебом. Потому что если в этом году фермер комфортно не продаст свой товар, не будет иметь прибыли, то даже эти льготные деньги ему не помогут — в следующем году он не будет сеять.

Почему надо возмещать НДС

Для того, чтобы государство еще раз не дотировало фермера, покупая его за "живые деньги", чтобы он не был в убытках, мы сегодня предлагаем поддержать трейдеров, возмещая экспортный НДС.

Важно учесть, что, например, кукуруза стоила 9000 грн/т, сейчас она стоит 5000 грн/т, семена подсолнечника стоили 22 000 грн/т, сейчас — 10-12 тысяч грн/т. Если НДС не будет возмещаться фермеру, все долги трейдер в дальнейшем при закупке возложит на него.

Как важно воевать, так важно и сеять, и очень важно экспортировать урожай и продавать по комфортной цене, чтобы фермер в следующем году снова засевал поля.

Буквально с июня месяца фермер будет принимать решение, сеять ли ему на следующий год. Он примет решение не сеять, потому что ему это будет невыгодно. В таких условиях зерновой бизнес в стране будет уничтожен.

О том, как обстоят дела в "Прометее"

Наш бизнес работает, маржинальность минимальная. В условиях не возмещения НДС на 20% приходится снижать цены.

На 90% упал объем экспорта. Украина каждый месяц экспортировала 10 млн тонн, сейчас же экспортируется 500-700 тысяч тонн. Это все свой товар, купленный до войны.

Сейчас на элеваторах в собственности "Прометея" находится более 100 тысяч тонн зерна, также зерно у нас хранят фермеры и трейдеры. В настоящий момент мы думаем, как спасать товар по максимуму, потому что в наши элеваторы периодически прилетают снаряды, элеваторы каждый день оккупируются, перестают работать. И риск колоссальный.

Раньше наша компания занималась продажей фермерского зерна, а сейчас у фермера никто ничего не покупает, отгружают только свое. Поэтому рынок идет ко дну, и в сложившейся ситуации он может быть уничтожен.

Выводы

В зерновом бизнесе фермер и трейдер работают в тандеме. "Фермер посеял – значит, все будем счастливы и с хлебом" – так не работает.

Государство выручает фермера, но трейдер свои убытки при закупке все равно будет закладывать в цену. За невозмещенный государством НДС фермеру придется заплатить из своего кармана.

Намного дешевле государству сейчас было бы рассчитаться с трейдером и иметь хорошую цену для производителя. И уже трейдер будет инвестировать, закупать, находить точки отгрузки, строить. Сейчас же все эти процессы полностью остановились.

Даже если фермеру возместить 100% его затрат, рынка без трейдеров не будет. Это должно понимать правительство. Трейдер не просит каких-то дотаций или помощи, он говорит – рассчитывайтесь, пожалуйста, по долгам. Трейдеры хотят дальше работать, генерировать, двигать экономику.

Государство должно понимать, что без возмещения НДС, без трейдера фермер существовать не может. Это аксиома, понятная во всем мире.