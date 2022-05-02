Президент Зеленский наградил 133 нацгвардейца государственными наградами – 11 из них посмертно

Президент Украины Владимир Зеленский отметил наградами 133 военнослужащих Национальной гвардии Украины.
Соответствующий указ был опубликован на сайте Офиса Президента Украины.
За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге наградили:
Орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени награждены:
БЕРЕСТА Дмитрия Геннадьевича - младшего лейтенанта
БОНДАРЕНКО Богдана Владимировича - капитана
Гладкова Вадима Сергеевича - подполковника
ДАЦА Дмитрия Геннадьевича - старшего лейтенанта
ДРИНЯЕВА Антона Егоровича - майора
НОСКОВА Владислава Владиславовича - майора
САВКУНОВА Дмитрия Владимировича - капитана
САМОЙЛОВА Валерия Валерьевича - капитана
СЧАСТНОГО Вадима Руслановича – старшего лейтенанта
ФРОЛОВА Александра Артуровича - майора
Орденом «За мужество» II степени награждены :
ПИВНЕНКО Александра Сергеевича - полковника
РИБАЛЬЧЕНКО Даниила Аркадьевича (посмертно) – главного сержанта
Орденом "За мужество" III степени награждены:
БАБИЧЕВА Денис Валерьевич (посмертно) — младший лейтенант
БУКАРЕВА Дмитрия Евгеньевича — подполковника
ВАСИЛЕНКО Евгения Юрьевича — полковника
ВЕДМЕДЕНКО Артема Сергеевича — штаб-сержанта
ВИШНЯКА Артема Ставровича – младшего сержанта
ВЛАСЕНКО Олега Анатольевича — младшего сержанта
ВОДНЯЯ Романа Михайловича (посмертно) — главного сержанта
ГАЛИЦКОГО Дениса Анатольевича - солдата
ГОЛУБЕНКО Артема Владимировича – старшего солдата
ГОРОШЕЧКА Эдуарда Юрьевича (посмертно) – старшего солдата
ГУНЬКА Игоря Андреевича – сержанта
ДАНИЛЕНКО Ярослава Викторовича - штаб-сержанта
ДЖУРУ-СОКОЛОВСКОГО Станислава Анатольевича (посмертно) – старшего солдата
ДОНЦА Виталия Николаевича — старшего солдата
ЕМЦА Богдана Романовича – солдата
ЕРЕМЕЕВА Сергея Евгеньевича — солдата
ЕРМОШИНА Сергея Анатольевича - мастер-сержанта
ЖАРКОВА Михаила Валерьевича - капитана
КАЛЕНЧУКА Михаила Станиславовича – младшего сержанта
КАРКАЧА Алексея Сергеевича – младшего сержанта
КОЗЮБЕНКО Олега Анатольевича (посмертно) – старшего солдата
КОРОВКИНА Дмитрия Викторовича (посмертно) - солдата
КРИВОШЕЕВА Валерия Алексеевича - сержанта
КУЗЬМИЧА Анатолия Михайловича – главного сержанта
КУЦОВА Романа Ивановича – старшего солдата
КУЧЕРЕВОГО Дмитрия Владимировича - солдата
ЛЕСНИЦУ Сергея Валерьевича (посмертно) — солдата
ЛУЧЕЧКО Юрия Васильевича (посмертно) — солдата
ЛЯШЕНКО Игоря Александровича — младшего лейтенанта
МАЛЬЧИКА Владимира Валерьевича – старшего сержанта
МЕЗЕНЦЕВА Антона Александровича - солдата
МИХОЙКО Владимира Юрьевича — лейтенанта
МУХУ Сергея Александровича – старшего солдата
НОЖЕЧКИНА Ивана Сергеевича — младшего сержанта
ОКАТОВА Юрия Павловича – сержанта
ПАВЛЕНКО Вадима Евгеньевича — солдата
ПОГОРЕЛОГО Сергея Александровича — сержанта
ПОЛТАВСКОГО Илья Евгеньевич — старший солдат
ПОТАПЧУКА Артема Сергеевича – солдата
ПРЕДБОРСКОГО Дмитрия Александровича – солдата
РАЗНЮКА Виталия Ивановича (посмертно) — младшего сержанта
РОТЧУКА Сергея Васильевича – старшего сержанта
СТРЕЛЬЦОВА Марка Владимировича - солдата
СУХАРНИКОВА Геннадия Евгеньевича - младшего сержанта
ДРУЗЬЯ Александра Владимировича - солдата
УШАКОВА Александра Александровича (посмертно) – старшего солдата
ФИЛИНА Игоря Константиновича – солдата
ХАРЧЕНКО Ивана Александровича — сержанта
Шунькова Андрея Александровича - солдата
Наградить медалью "За военную службу Украине"
БАРИЧЕВА Николая Олеговича - старшего солдата
БОРОЗЕНЦА Дмитрия Юрьевича - солдата
БУДНИКА Евгения Николаевича - штаб-сержанта
ВАНДУ Ивана Сергеевича – солдата
ВЕРХОВЕНКО Антона Анатольевича - подполковника
ВЯЗОВЧЕНКО Андрея Николаевича — солдата
ГААСА Александра Владимировича – солдата
ГЛУХОВА Сергея Сергеевича – младшего сержанта
ГОЛОВИНУ Маргариту Владимировну - майора
ГОРДИЕНКО Игоря Юрьевича – старшего солдата
ДАВИДЕНКО Александра Владимировича – солдата
ДАНЬШИНА Петра Владимировича - солдата
ДЗЮБЕНКО Богдана Александровича – солдата
ДУТОВА Станислава Петровича - лейтенанта
ЖУРАВЛЯ Данила Сергеевича — солдата
ЗАЖИРЕНКО Александра Александровича — старшего солдата
ЗАИЧЕНКО Виталия Васильевича — главного сержанта
ЗАЙЦА Андрея Викторовича - старшего лейтенанта
ЗИКУНОВА Дениса Григорьевича – старшего сержанта
ИВАНЮКА Игоря Руслановича – старшего солдата
КАВАЦЕНКО Ивана Олеговича - капитана
КЛОДЧИКА Дмитрия Валерьевича - майора
КОНОНЕНКО Василия Васильевича — старшего солдата
КОСТЫРКИНА Алексея Николаевича – сержанта
КРАМАРЕНКО Игоря Николаевича – старшего сержанта
КУЙКО Александра Юрьевича — старшего сержанта
КУСТОЛА Дениса Евгеньевича – старшего сержанта
КУЧЕРЕНКО Александра Александровича – солдата
ДОРОГА Николая Викторовича — солдата
ЛЕВАНДУ Дениса Николаевича – подполковника
ЛИСЕНКО Ярослава Геннадьевича — солдата
ЛИТВИНА Игоря Анатольевича – главного сержанта
ЛУКАШЕВА Максима Юрьевича - старшего лейтенанта
МЕНЩИКА Андрея Сергеевича - солдата
НИКОЛЕНКО Святослава Игоревича — старшего сержанта
МЕЩЕНКО Сергея Валерьевича — солдата
МОРОЗОВА Дмитрия Анатольевича – младшего сержанта
НИЗОВОГО Ивана Григорьевича — штаб-сержанта
НЕЖЕНЦА Сергея Вячеславовича — солдата
НИКИТЕНКО Петра Владимировича - майора
ЕМЕЛЯНЕНКО Виталия Ивановича — солдата
ПАВЛЕНКО Антона Сергеевича — солдата
ПАЩЕНКО Дмитрия Григорьевича — старшего солдата
ПЕЛИШЕНКО Сергея Сергеевича — младшего сержанта
ПЕЧЕРИЦА Максима Александровича — старшего солдата
ПОПОВА Евгения Владимировича - солдата
РАДКЕВИЧА Дмитрия Михайловича - подполковника
РИЖУКА Александра Леонидовича - майора
РОЖКОВА Виталия Павловича – сержанта
ПОНИМАНИЕ Андрея Валерьевича — солдата
САВЕНКО Виталия Александровича — младшего сержанта
САМОФАЛОВА Владислава Викторовича – старшего солдата
СРЕДНЕГО Александра Александровича - солдата
СРЕДА Руслана Михайловича — младшего сержанта
СОБОЛЯ Сергея Александровича - солдата
СОЛОВЬЕВА Вячеслава Валерьевича - старшего солдата
СТАРОДУБОВА Андрея Николаевича – солдата
ТОПЧИЯ Андрея Викторовича - сержанта
ТРОФИМЕНКО Владимира Романовича – сержанта
ХРАПАЧА Константина Андреевича - солдата
ЦЫГАНКО Сергея Геннадьевича — старшего солдата
ЧУМАЧЕНКО Геннадия Михайловича – старшего сержанта
ШАПОВАЛА Александра Леонидовича – старшего солдата
Яворского Виталия Сергеевича - старшего солдата
ЯКИМЧУКА Владимира Николаевича – старшего солдата
Наградить медалью "Защитнику Отчизны"
ГАВРИЛЕНКО Никиту Васильевича — солдата
ЗАЙЦЕВУ Галину Валерьевну - старшего сержанта
ИЛЬЧЕНКО Валерия Сергеевича - подполковника
ПЛОХОТУ Руслана Васильевича - капитана
ЯЩЕНКО Вадима Юрьевича - капитана
Медалью «За спасенную жизнь» награждены:
ЙОЛКИНА Евгения Александровича - старшего лейтенанта медицинской службы
СУСА Артема Тарасовича – старшего лейтенанта медицинской службы.