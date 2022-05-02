Президент Зеленский наградил 133 нацгвардейца государственными наградами – 11 из них посмертно

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02.05.2022 13:33

Президент Украины Владимир Зеленский отметил наградами 133 военнослужащих Национальной гвардии Украины.

Соответствующий указ был опубликован на сайте Офиса Президента Украины.

За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге наградили:

Орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени награждены:

БЕРЕСТА Дмитрия Геннадьевича - младшего лейтенанта

БОНДАРЕНКО Богдана Владимировича - капитана

Гладкова Вадима Сергеевича - подполковника

ДАЦА Дмитрия Геннадьевича - старшего лейтенанта

ДРИНЯЕВА Антона Егоровича - майора

НОСКОВА Владислава Владиславовича - майора

САВКУНОВА Дмитрия Владимировича - капитана

САМОЙЛОВА Валерия Валерьевича - капитана

СЧАСТНОГО Вадима Руслановича – старшего лейтенанта

ФРОЛОВА Александра Артуровича - майора

Орденом «За мужество» II степени награждены :

ПИВНЕНКО Александра Сергеевича - полковника

РИБАЛЬЧЕНКО Даниила Аркадьевича (посмертно) – главного сержанта

Орденом "За мужество" III степени награждены:

БАБИЧЕВА Денис Валерьевич (посмертно) — младший лейтенант

БУКАРЕВА Дмитрия Евгеньевича — подполковника

ВАСИЛЕНКО Евгения Юрьевича — полковника

ВЕДМЕДЕНКО Артема Сергеевича — штаб-сержанта

ВИШНЯКА Артема Ставровича – младшего сержанта

ВЛАСЕНКО Олега Анатольевича — младшего сержанта

ВОДНЯЯ Романа Михайловича (посмертно) — главного сержанта

ГАЛИЦКОГО Дениса Анатольевича - солдата

ГОЛУБЕНКО Артема Владимировича – старшего солдата

ГОРОШЕЧКА Эдуарда Юрьевича (посмертно) – старшего солдата

ГУНЬКА Игоря Андреевича – сержанта

ДАНИЛЕНКО Ярослава Викторовича - штаб-сержанта

ДЖУРУ-СОКОЛОВСКОГО Станислава Анатольевича (посмертно) – старшего солдата

ДОНЦА Виталия Николаевича — старшего солдата

ЕМЦА Богдана Романовича – солдата

ЕРЕМЕЕВА Сергея Евгеньевича — солдата

ЕРМОШИНА Сергея Анатольевича - мастер-сержанта

ЖАРКОВА Михаила Валерьевича - капитана

КАЛЕНЧУКА Михаила Станиславовича – младшего сержанта

КАРКАЧА Алексея Сергеевича – младшего сержанта

КОЗЮБЕНКО Олега Анатольевича (посмертно) – старшего солдата

КОРОВКИНА Дмитрия Викторовича (посмертно) - солдата

КРИВОШЕЕВА Валерия Алексеевича - сержанта

КУЗЬМИЧА Анатолия Михайловича – главного сержанта

КУЦОВА Романа Ивановича – старшего солдата

КУЧЕРЕВОГО Дмитрия Владимировича - солдата

ЛЕСНИЦУ Сергея Валерьевича (посмертно) — солдата

ЛУЧЕЧКО Юрия Васильевича (посмертно) — солдата

ЛЯШЕНКО Игоря Александровича — младшего лейтенанта

МАЛЬЧИКА Владимира Валерьевича – старшего сержанта

МЕЗЕНЦЕВА Антона Александровича - солдата

МИХОЙКО Владимира Юрьевича — лейтенанта

МУХУ Сергея Александровича – старшего солдата

НОЖЕЧКИНА Ивана Сергеевича — младшего сержанта

ОКАТОВА Юрия Павловича – сержанта

ПАВЛЕНКО Вадима Евгеньевича — солдата

ПОГОРЕЛОГО Сергея Александровича — сержанта

ПОЛТАВСКОГО Илья Евгеньевич — старший солдат

ПОТАПЧУКА Артема Сергеевича – солдата

ПРЕДБОРСКОГО Дмитрия Александровича – солдата

РАЗНЮКА Виталия Ивановича (посмертно) — младшего сержанта

РОТЧУКА Сергея Васильевича – старшего сержанта

СТРЕЛЬЦОВА Марка Владимировича - солдата

СУХАРНИКОВА Геннадия Евгеньевича - младшего сержанта

ДРУЗЬЯ Александра Владимировича - солдата

УШАКОВА Александра Александровича (посмертно) – старшего солдата

ФИЛИНА Игоря Константиновича – солдата

ХАРЧЕНКО Ивана Александровича — сержанта

Шунькова Андрея Александровича - солдата

Наградить медалью "За военную службу Украине"

БАРИЧЕВА Николая Олеговича - старшего солдата

БОРОЗЕНЦА Дмитрия Юрьевича - солдата

БУДНИКА Евгения Николаевича - штаб-сержанта

ВАНДУ Ивана Сергеевича – солдата

ВЕРХОВЕНКО Антона Анатольевича - подполковника

ВЯЗОВЧЕНКО Андрея Николаевича — солдата

ГААСА Александра Владимировича – солдата

ГЛУХОВА Сергея Сергеевича – младшего сержанта

ГОЛОВИНУ Маргариту Владимировну - майора

ГОРДИЕНКО Игоря Юрьевича – старшего солдата

ДАВИДЕНКО Александра Владимировича – солдата

ДАНЬШИНА Петра Владимировича - солдата

ДЗЮБЕНКО Богдана Александровича – солдата

ДУТОВА Станислава Петровича - лейтенанта

ЖУРАВЛЯ Данила Сергеевича — солдата

ЗАЖИРЕНКО Александра Александровича — старшего солдата

ЗАИЧЕНКО Виталия Васильевича — главного сержанта

ЗАЙЦА Андрея Викторовича - старшего лейтенанта

ЗИКУНОВА Дениса Григорьевича – старшего сержанта

ИВАНЮКА Игоря Руслановича – старшего солдата

КАВАЦЕНКО Ивана Олеговича - капитана

КЛОДЧИКА Дмитрия Валерьевича - майора

КОНОНЕНКО Василия Васильевича — старшего солдата

КОСТЫРКИНА Алексея Николаевича – сержанта

КРАМАРЕНКО Игоря Николаевича – старшего сержанта

КУЙКО Александра Юрьевича — старшего сержанта

КУСТОЛА Дениса Евгеньевича – старшего сержанта

КУЧЕРЕНКО Александра Александровича – солдата

ДОРОГА Николая Викторовича — солдата

ЛЕВАНДУ Дениса Николаевича – подполковника

ЛИСЕНКО Ярослава Геннадьевича — солдата

ЛИТВИНА Игоря Анатольевича – главного сержанта

ЛУКАШЕВА Максима Юрьевича - старшего лейтенанта

МЕНЩИКА Андрея Сергеевича - солдата

НИКОЛЕНКО Святослава Игоревича — старшего сержанта

МЕЩЕНКО Сергея Валерьевича — солдата

МОРОЗОВА Дмитрия Анатольевича – младшего сержанта

НИЗОВОГО Ивана Григорьевича — штаб-сержанта

НЕЖЕНЦА Сергея Вячеславовича — солдата

НИКИТЕНКО Петра Владимировича - майора

ЕМЕЛЯНЕНКО Виталия Ивановича — солдата

ПАВЛЕНКО Антона Сергеевича — солдата

ПАЩЕНКО Дмитрия Григорьевича — старшего солдата

ПЕЛИШЕНКО Сергея Сергеевича — младшего сержанта

ПЕЧЕРИЦА Максима Александровича — старшего солдата

ПОПОВА Евгения Владимировича - солдата

РАДКЕВИЧА Дмитрия Михайловича - подполковника

РИЖУКА Александра Леонидовича - майора

РОЖКОВА Виталия Павловича – сержанта

ПОНИМАНИЕ Андрея Валерьевича — солдата

САВЕНКО Виталия Александровича — младшего сержанта

САМОФАЛОВА Владислава Викторовича – старшего солдата

СРЕДНЕГО Александра Александровича - солдата

СРЕДА Руслана Михайловича — младшего сержанта

СОБОЛЯ Сергея Александровича - солдата

СОЛОВЬЕВА Вячеслава Валерьевича - старшего солдата

СТАРОДУБОВА Андрея Николаевича – солдата

ТОПЧИЯ Андрея Викторовича - сержанта

ТРОФИМЕНКО Владимира Романовича – сержанта

ХРАПАЧА Константина Андреевича - солдата

ЦЫГАНКО Сергея Геннадьевича — старшего солдата

ЧУМАЧЕНКО Геннадия Михайловича – старшего сержанта

ШАПОВАЛА Александра Леонидовича – старшего солдата

Яворского Виталия Сергеевича - старшего солдата

ЯКИМЧУКА Владимира Николаевича – старшего солдата

Наградить медалью "Защитнику Отчизны"

ГАВРИЛЕНКО Никиту Васильевича — солдата

ЗАЙЦЕВУ Галину Валерьевну - старшего сержанта

ИЛЬЧЕНКО Валерия Сергеевича - подполковника

ПЛОХОТУ Руслана Васильевича - капитана

ЯЩЕНКО Вадима Юрьевича - капитана

Медалью «За спасенную жизнь» награждены:

ЙОЛКИНА Евгения Александровича - старшего лейтенанта медицинской службы

СУСА Артема Тарасовича – старшего лейтенанта медицинской службы.

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