Президент Зеленский наградил 133 нацгвардейца государственными наградами – 11 из них посмертно

Президент Украины Владимир Зеленский отметил наградами 133 военнослужащих Национальной гвардии Украины.

Соответствующий указ был опубликован на сайте Офиса Президента Украины.

За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге наградили:

Орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени награждены:

БЕРЕСТА Дмитрия Геннадьевича - младшего лейтенанта БОНДАРЕНКО Богдана Владимировича - капитана Гладкова Вадима Сергеевича - подполковника ДАЦА Дмитрия Геннадьевича - старшего лейтенанта ДРИНЯЕВА Антона Егоровича - майора НОСКОВА Владислава Владиславовича - майора САВКУНОВА Дмитрия Владимировича - капитана САМОЙЛОВА Валерия Валерьевича - капитана СЧАСТНОГО Вадима Руслановича – старшего лейтенанта ФРОЛОВА Александра Артуровича - майора

Орденом «За мужество» II степени награждены :

ПИВНЕНКО Александра Сергеевича - полковника РИБАЛЬЧЕНКО Даниила Аркадьевича (посмертно) – главного сержанта

Орденом "За мужество" III степени награждены:

БАБИЧЕВА Денис Валерьевич (посмертно) — младший лейтенант БУКАРЕВА Дмитрия Евгеньевича — подполковника ВАСИЛЕНКО Евгения Юрьевича — полковника ВЕДМЕДЕНКО Артема Сергеевича — штаб-сержанта ВИШНЯКА Артема Ставровича – младшего сержанта ВЛАСЕНКО Олега Анатольевича — младшего сержанта ВОДНЯЯ Романа Михайловича (посмертно) — главного сержанта ГАЛИЦКОГО Дениса Анатольевича - солдата ГОЛУБЕНКО Артема Владимировича – старшего солдата ГОРОШЕЧКА Эдуарда Юрьевича (посмертно) – старшего солдата ГУНЬКА Игоря Андреевича – сержанта ДАНИЛЕНКО Ярослава Викторовича - штаб-сержанта ДЖУРУ-СОКОЛОВСКОГО Станислава Анатольевича (посмертно) – старшего солдата ДОНЦА Виталия Николаевича — старшего солдата ЕМЦА Богдана Романовича – солдата ЕРЕМЕЕВА Сергея Евгеньевича — солдата ЕРМОШИНА Сергея Анатольевича - мастер-сержанта ЖАРКОВА Михаила Валерьевича - капитана КАЛЕНЧУКА Михаила Станиславовича – младшего сержанта КАРКАЧА Алексея Сергеевича – младшего сержанта КОЗЮБЕНКО Олега Анатольевича (посмертно) – старшего солдата КОРОВКИНА Дмитрия Викторовича (посмертно) - солдата КРИВОШЕЕВА Валерия Алексеевича - сержанта КУЗЬМИЧА Анатолия Михайловича – главного сержанта КУЦОВА Романа Ивановича – старшего солдата КУЧЕРЕВОГО Дмитрия Владимировича - солдата ЛЕСНИЦУ Сергея Валерьевича (посмертно) — солдата ЛУЧЕЧКО Юрия Васильевича (посмертно) — солдата ЛЯШЕНКО Игоря Александровича — младшего лейтенанта МАЛЬЧИКА Владимира Валерьевича – старшего сержанта МЕЗЕНЦЕВА Антона Александровича - солдата МИХОЙКО Владимира Юрьевича — лейтенанта МУХУ Сергея Александровича – старшего солдата НОЖЕЧКИНА Ивана Сергеевича — младшего сержанта ОКАТОВА Юрия Павловича – сержанта ПАВЛЕНКО Вадима Евгеньевича — солдата ПОГОРЕЛОГО Сергея Александровича — сержанта ПОЛТАВСКОГО Илья Евгеньевич — старший солдат ПОТАПЧУКА Артема Сергеевича – солдата ПРЕДБОРСКОГО Дмитрия Александровича – солдата РАЗНЮКА Виталия Ивановича (посмертно) — младшего сержанта РОТЧУКА Сергея Васильевича – старшего сержанта СТРЕЛЬЦОВА Марка Владимировича - солдата СУХАРНИКОВА Геннадия Евгеньевича - младшего сержанта ДРУЗЬЯ Александра Владимировича - солдата УШАКОВА Александра Александровича (посмертно) – старшего солдата ФИЛИНА Игоря Константиновича – солдата ХАРЧЕНКО Ивана Александровича — сержанта Шунькова Андрея Александровича - солдата Наградить медалью "За военную службу Украине" БАРИЧЕВА Николая Олеговича - старшего солдата БОРОЗЕНЦА Дмитрия Юрьевича - солдата БУДНИКА Евгения Николаевича - штаб-сержанта ВАНДУ Ивана Сергеевича – солдата ВЕРХОВЕНКО Антона Анатольевича - подполковника ВЯЗОВЧЕНКО Андрея Николаевича — солдата ГААСА Александра Владимировича – солдата ГЛУХОВА Сергея Сергеевича – младшего сержанта ГОЛОВИНУ Маргариту Владимировну - майора ГОРДИЕНКО Игоря Юрьевича – старшего солдата ДАВИДЕНКО Александра Владимировича – солдата ДАНЬШИНА Петра Владимировича - солдата ДЗЮБЕНКО Богдана Александровича – солдата ДУТОВА Станислава Петровича - лейтенанта ЖУРАВЛЯ Данила Сергеевича — солдата ЗАЖИРЕНКО Александра Александровича — старшего солдата ЗАИЧЕНКО Виталия Васильевича — главного сержанта ЗАЙЦА Андрея Викторовича - старшего лейтенанта ЗИКУНОВА Дениса Григорьевича – старшего сержанта ИВАНЮКА Игоря Руслановича – старшего солдата КАВАЦЕНКО Ивана Олеговича - капитана КЛОДЧИКА Дмитрия Валерьевича - майора КОНОНЕНКО Василия Васильевича — старшего солдата КОСТЫРКИНА Алексея Николаевича – сержанта КРАМАРЕНКО Игоря Николаевича – старшего сержанта КУЙКО Александра Юрьевича — старшего сержанта КУСТОЛА Дениса Евгеньевича – старшего сержанта КУЧЕРЕНКО Александра Александровича – солдата ДОРОГА Николая Викторовича — солдата ЛЕВАНДУ Дениса Николаевича – подполковника ЛИСЕНКО Ярослава Геннадьевича — солдата ЛИТВИНА Игоря Анатольевича – главного сержанта ЛУКАШЕВА Максима Юрьевича - старшего лейтенанта МЕНЩИКА Андрея Сергеевича - солдата НИКОЛЕНКО Святослава Игоревича — старшего сержанта МЕЩЕНКО Сергея Валерьевича — солдата МОРОЗОВА Дмитрия Анатольевича – младшего сержанта НИЗОВОГО Ивана Григорьевича — штаб-сержанта НЕЖЕНЦА Сергея Вячеславовича — солдата НИКИТЕНКО Петра Владимировича - майора ЕМЕЛЯНЕНКО Виталия Ивановича — солдата ПАВЛЕНКО Антона Сергеевича — солдата ПАЩЕНКО Дмитрия Григорьевича — старшего солдата ПЕЛИШЕНКО Сергея Сергеевича — младшего сержанта ПЕЧЕРИЦА Максима Александровича — старшего солдата ПОПОВА Евгения Владимировича - солдата РАДКЕВИЧА Дмитрия Михайловича - подполковника РИЖУКА Александра Леонидовича - майора РОЖКОВА Виталия Павловича – сержанта ПОНИМАНИЕ Андрея Валерьевича — солдата САВЕНКО Виталия Александровича — младшего сержанта САМОФАЛОВА Владислава Викторовича – старшего солдата СРЕДНЕГО Александра Александровича - солдата СРЕДА Руслана Михайловича — младшего сержанта СОБОЛЯ Сергея Александровича - солдата СОЛОВЬЕВА Вячеслава Валерьевича - старшего солдата СТАРОДУБОВА Андрея Николаевича – солдата ТОПЧИЯ Андрея Викторовича - сержанта ТРОФИМЕНКО Владимира Романовича – сержанта ХРАПАЧА Константина Андреевича - солдата ЦЫГАНКО Сергея Геннадьевича — старшего солдата ЧУМАЧЕНКО Геннадия Михайловича – старшего сержанта ШАПОВАЛА Александра Леонидовича – старшего солдата Яворского Виталия Сергеевича - старшего солдата ЯКИМЧУКА Владимира Николаевича – старшего солдата Наградить медалью "Защитнику Отчизны" ГАВРИЛЕНКО Никиту Васильевича — солдата ЗАЙЦЕВУ Галину Валерьевну - старшего сержанта ИЛЬЧЕНКО Валерия Сергеевича - подполковника ПЛОХОТУ Руслана Васильевича - капитана ЯЩЕНКО Вадима Юрьевича - капитана

Медалью «За спасенную жизнь» награждены: