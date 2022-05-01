В украинских портах заблокированы 4,5 миллионов тонн зерна, – ООН

В портах Украины оказались заблокированными около 4,5 миллионов тонн зерна. Экспорт этой продукции сейчас невозможен из-за действий российских оккупантов в Украине.

Как сообщает Handelsblatt, такие данные обнародовал представитель Всемирной продовольственной программы ООН (ФАО) Мартин Фрик.

Известно, что Мининфраструктуры Украины приказало временно закрыть ряд морских портов.

В свою очередь Мартин Фри призвал срочно восстановить экспорт украинского зерна, чтобы смягчить продовольственный кризис во всем мире.

«Голод не должен быть оружием ни в военном, ни в экономическом отношении. Украинская еда срочно нужна всему миру», – сказал Фрик.

Он отметил, что до полномасштабного вторжения России Украина была одним из крупнейших в мире производителей пшеницы и крупным производителем кукурузы. Так, в 2020 году в стране было собрано 30 миллионов тонн кукурузы и почти 25 миллионов тонн пшеницы.

В ООН также добавили, что украинское зерно имеет решающее значение для глобальной продовольственной безопасности. Ранее ФАО уже сообщала о росте мировых цен на продовольствие на 12,6% после начала российского вторжения в Украину. Таким образом, цены достигли рекорда с 1990 года.

Напомним, что ранее оккупанты начали угрожать украинским фермерам и воровать их урожай.