Николаевский хлебзавод будет выпекать больше хлеба, который бесплатно выдают горожанам

В Николаеве увеличили поставки хлеба, который бесплатно выдают горожанам.
Об этом сообщает Николаевский городской совет.
В пунктах выдачи будут раздавать 13 тысяч буханок (в существующие пункты добавили еще микрорайон Ракетное Урочище).
Кроме того, 4 тысячи 900 буханок будут возить жителям Галицыновской, Воскресенской, Константиновской, Первомайской, Шевченковской общин.
"В общей сложности Николаевский хлебзавод №1 будет выпекать ежедневно в течение двух месяцев почти 18 тысяч буханок", - говорится в сообщении.
А дрессы пунктов выдачи можно посмотреть здесь
Напомним, проект реализуется благодаря финансовой поддержке Всемирной продовольственной программы ООН и при координации ОО "Тарелка".