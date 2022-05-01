Николаевский хлебзавод будет выпекать больше хлеба, который бесплатно выдают горожанам

В Николаеве увеличили поставки хлеба, который бесплатно выдают горожанам.

Об этом сообщает Николаевский городской совет.

В пунктах выдачи будут раздавать 13 тысяч буханок (в существующие пункты добавили еще микрорайон Ракетное Урочище).

Кроме того, 4 тысячи 900 буханок будут возить жителям Галицыновской, Воскресенской, Константиновской, Первомайской, Шевченковской общин.

"В общей сложности Николаевский хлебзавод №1 будет выпекать ежедневно в течение двух месяцев почти 18 тысяч буханок", - говорится в сообщении.

А дрессы пунктов выдачи можно посмотреть здесь

Напомним, проект реализуется благодаря финансовой поддержке Всемирной продовольственной программы ООН и при координации ОО "Тарелка".