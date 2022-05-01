Список точек раздачи технической воды на 3 мая в Николаеве

Адреса подвоза технической воды в Николаеве на 3 мая.
Перечень опубликовал городской голова Николаева Александр Сенкевич
Заводский район:
- ул. Озерная, 13
- ул. Лазурно, 34
- ул. Курортная, 3-5
- ул. Образцова, 4
- ул. Леваневцев, 25/1
- ул. Пограничная, 69-71
- просп. Центральный, 22
- ул. Кузнецкая, 199-201
- ул. Мореходная, 9
- ул. Заводская, 1-35
- ул. Курортная, 9 (8:30)
- просп. Центральный/ул. Шоссейная (12:30)
Стационарные точки выдачи технической воды:
- Больница скорой медицинской помощи (12:00-15:00)
- Детская городская больница №2 (9:00-10:00, 14:00-15:00)
- Городская больница №4 (12:00-14:00)
- Родильный дом №3 (14:00-16:00)
- КП «Николаевэлектротранс», ул. Андреева, 17 (8:00-17:00)
- КП «Николаевэлектротранс», ул. Г.Карпенко, 38 (8:00-17:00)
- Гимназия №4, ул. Лазурная, 48
- Школа №31, ул. 1-я Слободская, 42
- Школа №35, ул. Мореходная, 10-А
- Школа №52, ул. Крылова, 42
Ингульский район:
- просп. Мира, 3 (9:00)
- просп. Мира, 40 (12:00)
- ул. Чайковского, 6 (9:00)
- ул. Чайковского, 18 (9:00)
- ул. Чайковского, 31/ул. Молодогвардейская (10:00)
- ул. Китобоев, 6/ул.12-я Продольная, 5-А (11:00)
- ул. Южная, 27 – 29 (13:00)
- ул. Южная, 39 (14:00)
- ул. Передовая, 52-Д (14:00)
- ул. Космонавтов, 74 (10:00)
- ул. Космонавтов, 138-Б (возле ОШ № 56, 9:00)
- ул. Космонавтов, 148-Б (10:00)
- ул. Космонавтов/пер. Полярный (9 часов)
- ул. Строителей, 18-В (14:00)
- просп. Центральный, 265 (9 часов)
- ул. Чкалова, 215-Г (14:00)
- ул. Николаевская, 34-Б (13:00)
- ул. 6-я Слободская/Чкалова (12:30)
- просп. Мира/ост. Строителей (15:30)
Стационарные точки выдачи технической воды:
- СК «Зоря» (9:00-15:00)
- ОКП «Николаевблтеплоэнерго» (6:30-20:30)
- Родильный дом №2 (14:00-16:00)
- Городская больница №3 (16:00-18:00)
- ООО «ОрионАвто», ул. Казарского, 4
- Городской терцентр соцзащиты, ул. 12-я Продольная, 50-А
- Лицей №19, ул. Передовая, 11-А
- Гимназия №27, ул. Александра Янаты, 70
- Школа №41, ул. Театральная, 41 (9:00-12:00)
- Школа №42, ул. Электронная, 73 (10:00-12:00)
- Школа №45, ул. 4-я Продольная, 58
- Детсад №66, ул. Квитневая, 4 (13:00-17:00)
- Детсад № 79, ул. Казарского, 1-Б (13:00-17:00)
Корабельный район:
- просп. Богоявленский/ул. Металлургов (10:30-15:00)
- просп. Богоявленский / просп. Корабелов (12:00-15:00)
- просп. Богоявленский, 62-А (8:30-11:00)
- просп. Богоявленский, 320 (8:30-11:00)
- просп. Богоявленский, 325/1 (11:00-13:00)
- просп. Богоявленский, 327/2 (13:00-15:00)
- ул. Океановская, 8 (13:00-15:00)
- ул. Океановская, 45, 46, 47 (8:30-13:00)
- ул. Янтарная, 67 (9:00-11:00)
- ул. Тернопольская, 79-Б (11:00-13:00)
- ул. Айвазовского, 12 (11:00-13:00)
- просп. Корабелов, 1, 3 (13:00-15:00)
- просп. Корабелов, 2А 08:30-12:00)
- мкрн Кульбакино (8:30-15:00)
Стационарные точки выдачи технической воды:
- Городская больница №5 (10:00-11:00, 15:00-16:00)
- Гимназия №43, просп. Богоявленский, 291
- Школа №48, ул. Генерала Попеля, 164
- Школа №54, просп. Корабелов 10-А
- просп. Богоявленский, 289 (9.00)
Центральный район:
Стационарные точки выдачи технической воды:
- ул. Арх. Старова, 4А
- ул. Соборная/ул. Адм. Макарова (13:00)
- ул. 6-я Слободская/ просп. Центральный
- просп. Центральный (в районе д. 139, 09:00)
- просп. Центральный (в районе д. 159, 13:00)
- просп. Центральный (гостиница Николаев)
- ул. Шевченко/ул. Обсерваторная (9 часов)
- ул. Шевченко, 64
- ул. 3-я Слободская/Колодязная
- ул. Никольская/Большая Морская («Астория», 9:30)
- ул. Большая Морская, 2 (магазин «Солнечный», 9.00)
- ул. Оберегова, 2-4 (09:30)
- ПГУ (пер. Парусный)
- ул. Садовая/Севастопольская
- ул. Фалеевская/Никольская (с 9.00)
- ул. Привольная, 103 (13.00)
- ул. Привольная (АТБ, с 10.00)
- ул. Колодезная/1-я Военная
- ул. Потемкинская/ул. Декабристов (с 08:30)
- ул. Потемкинская/ул. 1-я Военная (с 15:30)
- Городская больница №1 (9:00-10:00, 15:00-16:00)
- Николаевская областная больница восстановительного лечения
- Лицей №53, ул. Потемкинская, 154
- Гимназия №64, ул. Архитектора Старова, 6
- Детский сад №52, пер. Парусный, 7Б
- Городской терцентр соцзащиты, ул. Шевченко, 19
- Школа №32, ул. Лагерная, 1