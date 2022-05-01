ГУ ГСЧС в Николаевской области объявляет набор кандидатов на ряд должностей

Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области объявляет набор кандидатов на службу в органах и подразделениях гражданской защиты на должности:

- спасатель; - водитель; - тракторист; - машинист бульдозерист; - экскаваторщик; - крановщик; - электрик; – повар.

Требования к кандидатам:

- наличие полного среднего, технического или высшего образования; - обязательное нахождение на военном учете; - отсутствие судимости за уголовные преступления и административные правонарушения; - пригодность к службе по состоянию здоровья; - для водителей удостоверение водителя соответствующей категории;

График работы – сутки, трое суток отдыха.

Лица, принимаемые на службу, обеспечиваются полным социальным пакетом, стабильным денежным обеспечением.

Обращаться по адресу: город Николаев, улица 2-я Экипажная, 1

город Николаев, улица Привольная, 136 б

Контактный телефон: (0512) 49-06-36 (с 08:00 до 17:00 понедельник - пятница).