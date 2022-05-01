ГУ ГСЧС в Николаевской области объявляет набор кандидатов на ряд должностей

Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области объявляет набор кандидатов на службу в органах и подразделениях гражданской защиты на должности:
- спасатель;
- водитель;
- тракторист;
- машинист бульдозерист;
- экскаваторщик;
- крановщик;
- электрик;
– повар.
Требования к кандидатам:
- наличие полного среднего, технического или высшего образования;
- обязательное нахождение на военном учете;
- отсутствие судимости за уголовные преступления и административные правонарушения;
- пригодность к службе по состоянию здоровья;
- для водителей удостоверение водителя соответствующей категории;
График работы – сутки, трое суток отдыха.
Лица, принимаемые на службу, обеспечиваются полным социальным пакетом, стабильным денежным обеспечением.
Обращаться по адресу: город Николаев, улица 2-я Экипажная, 1
город Николаев, улица Привольная, 136 б
Контактный телефон: (0512) 49-06-36 (с 08:00 до 17:00 понедельник - пятница).