ГУ ГСЧС в Николаевской области объявляет набор кандидатов на ряд должностей

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03.05.2022 10:05

Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области объявляет набор кандидатов на службу в органах и подразделениях гражданской защиты на должности:

- спасатель;

- водитель;

- тракторист;

- машинист бульдозерист;

- экскаваторщик;

- крановщик;

- электрик;

– повар.

Требования к кандидатам:

- наличие полного среднего, технического или высшего образования;

- обязательное нахождение на военном учете;

- отсутствие судимости за уголовные преступления и административные правонарушения;

- пригодность к службе по состоянию здоровья;

- для водителей удостоверение водителя соответствующей категории;

График работы – сутки, трое суток отдыха.

Лица, принимаемые на службу, обеспечиваются полным социальным пакетом, стабильным денежным обеспечением.

Обращаться по адресу: город Николаев, улица 2-я Экипажная, 1

город Николаев, улица Привольная, 136 б

Контактный телефон: (0512) 49-06-36 (с 08:00 до 17:00 понедельник - пятница).

Фотофакт