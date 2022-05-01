В Черниговской области из-за роста количества преступлений снова вводят полный запрет на продажу алкоголя

На территории Черниговской области с 4 мая запрещена реализация алкогольных напитков и веществ, производимых на спиртовой основе.

Соответствующее распоряжение №160 издал 3 мая начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

Территориальные общины должны привести свои решения по торговле алкогольными напитками и веществами, производимыми на спиртовой основе, в соответствие с этим распоряжением.

Смягчения ограничений, введенных распоряжением от 16 апреля текущего года №140, отменяются. Контролируют ситуацию полицейские области.

В то же время, как сообщил в своем Telegram-канале глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, 2 мая руководство области проанализировало характер и динамику преступлений, совершенных за последние две недели.

– И вы знаете, если на одну чашу весов положить безопасность жителей Черниговщины, а на другую акциз в местные бюджеты, я сделаю выбор в пользу жителей Черниговской области, – написал Чаус.

Как известно, запрет на продажу алкоголя в Черниговской области был введен 26 февраля, через два дня после начала вторжения России.

Напомним, на Николаевщине с 18:00 28 февраля действует сухой закон. Спустя почти месяц войны глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что решил ослабить «сухой закон», чтобы заработал бизнес - спиртное можно будет покупать в выходные дни. При этом он отмечал, что если результаты будут негативные, то продажу алкоголя снова запретят.