«Именно они поддерживают жизнь города во время войны»: В Николаеве отметили грамотами работников жилищно-коммунального хозяйства

3 мая в Николаеве поздравили работников жилищно-коммунального хозяйства города.
Об этом сообщили в Николаевском городском совете.
Людей, которые обеспечивают стабильную работу отрасли в военное время, поблагодарили городской голова Александр Сенкевич, секретарь горсовета Дмитрий Фалько.
– Именно они поддерживают жизнь города во время войны. Кроме своих прямых обязанностей коммунальщики помогают военным обустраивать их позиции и строить фортификационные сооружения. Вывозят подбитую военную технику на ремонт, помогают в эвакуации мирного населения. Важно, что все коммунальные предприятия работают как один единый фронт для жителей города и ради победы, - отметил Александр Сенкевич.
Почетные грамоты и благодарности руководителя города получили:
Почетная Грамота Николаевского городского головы:
– Заворный Александр Сергеевич, водитель спецтранспорта КП ММР «Николаевская ритуальная служба»;
- Емельяненко Владимир Алексеевич, водитель 2-го класса КП ММР «ЭЛУ автодорог»;
- Йорш Николай Иванович, машинист экскаватора 5-го разряда МКП «Николаевводоканал»;
- Морарь Федор Евгеньевич, начальник гаража ЖКУ ММР «Бриз»;
- Мочалов Валентин Валентинович, машинист экскаватора в автотранспортном цехе ОКП «Николаевоблтеплоэнерго»;
– Пилипчук Виталий Иванович, мастер коммунального специализированного монтажно-эксплуатационного предприятия;
- Постельняк Александр Григорьевич, электромонтер 4-го разряда КП ММР «Хозрасчетный участок механизации строительства»;
- Рослый Владимир Николаевич, водитель автотранспортных средств в автотранспортном цехе ОКП «Николаевоблтеплоэнерго»;
- Тодосеев Олег Владимирович, машинист экскаватора в автотранспортном цехе ОКП «Николаевоблтеплоэнерго»;
– Шептилиш Виталий Витальевич, слесарь аварийно-восстановительных работ 3-го разряда МКП «Николаевводоканал».
Грамота Николаевского городского головы:
– Войченко Владимир Иванович, водитель КП ММР «Николаевские парки»;
- Волков Александр Геннадиевич, водитель КП «Горизонт-ДКП»;
- Гирчая Ирина Васильевна, машинист насосных установок глубинной насосной станции здания решеток 4-го разряда МКП «Николаевводоканал»;
- Кондратенко Олег Владимирович, кровельщик ЖКУ ММР «Бриз»;
– Малицкий Евгений Викторович, подсобный рабочий КП ДЭЗ «Пилот».
Благодарственное письмо Николаевского городского головы:
- Бабченко Анатолий Тимофеевич, электрогазосварщик в цехе централизованного ремонта ОКП «Николаевоблтеплоэнерго»;
- Кортель Виктор Анатольевич, машинист крана автомобильного Николаевского управления магистрального аммиакопровода государственного предприятия «Укрхимтрансаммиак»;
- Ордынский Андрей Константинович, водитель автотранспортных средств Николаевского управления магистрального аммиакопровода государственного предприятия «Укрхимтрансаммиак»;
- Ордынский Александр Константинович, водитель автотранспортных средств Николаевского управления магистрального аммиакопровода государственного предприятия «Укрхимтрансаммиак»;
– Стешин Иван Николаевич, машинист экскаватора Николаевского управления магистрального аммиакопровода государственного предприятия «Укрхимтрансаммиак».