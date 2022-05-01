«Именно они поддерживают жизнь города во время войны»: В Николаеве отметили грамотами работников жилищно-коммунального хозяйства

3 мая в Николаеве поздравили работников жилищно-коммунального хозяйства города.

Об этом сообщили в Николаевском городском совете.

Людей, которые обеспечивают стабильную работу отрасли в военное время, поблагодарили городской голова Александр Сенкевич, секретарь горсовета Дмитрий Фалько.

– Именно они поддерживают жизнь города во время войны. Кроме своих прямых обязанностей коммунальщики помогают военным обустраивать их позиции и строить фортификационные сооружения. Вывозят подбитую военную технику на ремонт, помогают в эвакуации мирного населения. Важно, что все коммунальные предприятия работают как один единый фронт для жителей города и ради победы, - отметил Александр Сенкевич.