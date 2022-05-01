Президент Зеленский наградил Генерального директора ИА «УМГ» Дыбленко орденом «За мужество» II степени

Президент Украины Владимир Зеленский наградил орденом «За мужество» Генерального директора ИА «Украинская Медиа Группа» («Преступности.НЕТ» и NikLife) Артема Дыбленко.

Соответствующий указ №293/2022 размещен на официальном сайте Главы государства.

Прапорщик ВСУ Артем Дыбленко оказался в числе тех, кого Владимир Зеленский наградил за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге.

Генеральный директор ИА «Украинская Медиа Группа» на данный момент в составе 36-й бригады морской пехоты держит оборону завода «Азовсталь» в Мариуполе.

Как известно, Артем Дыбленко был награжден орденом «За мужество» ІІІ степени в ноябре 2014 года тогдашним Президентом Петром Порошенко. Он в составе 79-й ДШВ принимал участие в боях за Донецкий аэропорт.

После полномасштабного вторжения россии в Украину вступил в ряды морской пехоты и отправился в Мариуполь.

Артем Дыбленко и Сергей Волына, командир 36-й ОБМП

По своей первой профессии Артем Константинович является военным снайпером. Этому делу он отдел не один год жизни. За плечами у него служба в отдельном полку Президента Украины, спецназе внутренних войск МВД Украины, Национальная Академия внутренних дел Украины.