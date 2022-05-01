В Запорожье прибыли эвакуированные с мариупольского завода «Азовсталь» люди

Эвакуированные с завода «Азовсталь» люди уже прибыли в Запорожье, там им оказывают необходимую помощь.

Об этом сообщает городской совет Мариуполя.

По словам министра реинтеграции Ирины Верещук, всего эвакуировали 156 человек. Она добавила, что еще несколько сотен человек остаются на территории предприятия.

Мэр Вадим Бойченко поблагодарил каждого, кто сделал возможным спасение мариупольцев.

- Мы благодарны всем участникам эвакуационной миссии – представителям ООН, Международного Красного Креста и министру Ирине Верещук. Благодаря объединению усилий нам удалось спасти мариупольцев из этого ада, – подчеркнул он.

Отметим, что гумкоординатор ООН сообщила, что организация готова повторить операцию по эвакуации гражданских лиц из «Азовстали».

Фото: Telegr am Украинской правды