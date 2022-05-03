Кабмин выделил ₴56 миллионов на восстановление водоснабжения в Николаеве

Кабинет Министров выделил из резервного фонда государственного бюджета 56 миллионов гривен на восстановление водоснабжения в Николаеве.

Соответствующее решение принято на заседании правительства 3 мая, сообщил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев.

– Обеспечение надлежащей работы предприятий жилищно-коммунального хозяйства, являющихся объектами критической инфраструктуры, является одним из приоритетов Правительства. Поэтому сегодняшнее решение крайне важно и необходимо. Следовательно, выделенные средства будут направлены на восстановление водоснабжения в Николаеве, где поврежден водопровод. В настоящее время часть людей в городе осталась без воды. Поэтому мы имеем эту проблему решить, – заметил министр.

Проект распоряжения «О выделении средств из резервного фонда государственного бюджета для финансовой поддержки МКП «Николаевводоканал» предусматривает выделение 56 млн грн из резервного фонда государственного бюджета на безвозвратной основе для предоставления финансовой поддержки МКП «Николаевводоканал». В частности средства будут направлены на бурение новых артезианских скважин.

Как известно, вода в городе исчезла с 12 апреля. Мэр Николаева Александр Сенкевич объяснил, что в результате боевых действий поврежден водопровод к Николаеву в месте, к которому доступа сейчас нет.

В свою очередь, глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что ситуация с подачей воды решится в Николаеве за несколько дней – либо подачу восстановят, либо будет подвоз. Также мэр Сенкевич рассказал о подготовке скважин в Николаеве – часть уже открыли, над остальными работают.

Также мэр отметил, что вопрос находится на контроле у Офиса Президента.

Позже Сенкевич рассказал о трех вариантах восстановления водоснабжения в Николаеве - один из них тайный.