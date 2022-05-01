«Нас услышали»: нардеп Чорноморов о выделении ₴56 миллионов на водоснабжение Николаева после его обращения к министру

Народный депутат Украины Артем Чорноморов поблагодарил министра развития общин и территорий Алексея Чернышева за помощь в решении проблемы отсутствия водоснабжения в Николаеве и добавил, что теперь все зависит от того, насколько разумно местная власть использует выделенные Кабмином 56 миллионов гривен.

Об этом нардеп написал у себя в Телегам-канале.

«Нас услышали! Правительство поможет восстановить водоснабжение жителям Николаева. Сегодня на заседании правительство выделило Николаеву 56 миллионов гривен на восстановление водоснабжения. Эти деньги, в качестве безвозвратной помощи, будут направлены на бурение новых артезианских скважин. Как сообщил Министр развития общин и территорий Алексей Чернышев, правительство должно решить проблему отсутствия водоснабжения в Николаеве. Именно с этой просьбой накануне и обращался к Чернышеву. Благодарен, что Николаевщина была услышана. Теперь основной вопрос состоит в том, насколько разумно николаевская городская власть использует предоставленные деньги», - написал нардеп.

Также он призвал местные власти не замалчивать проблемы, а искать пути их решения.

«Неоднократно повторял и буду продолжать подчеркивать, что о проблемах нельзя молчать. Надо находить коммуникацию для решения болезненных вопросов. Пример с водоснабжением говорит сам за себя», - подытожил нардеп.

Стоит отметить, что накануне решения Кабмина, народный депутат Украины Артем Чорноморов назвал катастрофой ситуацию, которая сложилась с отсутствием водоснабжения в Николаеве и публично обратился к министру развития общин и территорий Украины Алексею Чернышеву, отметив, что решение вопроса с водой это полномочия Министерства.

Как известно, вода в городе исчезла с 12 апреля. Мэр Николаева Александр Сенкевич объяснил, что в результате боевых действий поврежден водопровод к Николаеву в месте, к которому доступа сейчас нет.

В свою очередь, глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что ситуация с подачей воды решится в Николаеве за несколько дней – либо подачу восстановят, либо будет подвоз. Также мэр Сенкевич рассказал о подготовке скважин в Николаеве – часть уже открыли, над остальными работают.

Также мэр отметил, что вопрос находится на контроле у Офиса Президента.

Позже Сенкевич рассказал о трех вариантах восстановления водоснабжения в Николаеве - один из них тайный.