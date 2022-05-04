Список адресов, где николаевцы могут набрать воды 4 мая

Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил адреса подвоза технической воды на 4 мая.

Адреса он опубликовал в Телеграмм.

Заводской район

Стационарные точки выдачи технической воды

Больница скорой медицинской помощи (12:00-15:00)

Детская городская больница №2 (9:00-10:00, 14:00-15:00)

Городская больница №4 (12:00-14:00)

Родильный дом №3 (14:00-16:00)

КП Николаевэлектротранс, ул. Андреева, 17 (8:00-17:00)

КП Николаевэлектротранс, ул. Г.Карпенко, 38 (8:00-17:00)

Гимназия №4, ул. Лазурная, 48

Школа №31, ул. 1-я Слободская, 42

Школа №35, ул. Мореходная, 10-А

Школа №52, ул. Крылова, 42

Ингульский район

просп. Мира, 3 (9:00) просп. Мира, 17, 17А, 17Г (11:00) пр. Мира, 26 (10:00) просп. Мира, 40 (11:00) ул. Космонавтов, 96/ул. 8 Продольная (14:00) ул. Космонавтов, 56А/ просп. Богоявленский, 51А (9:00) ул. Космонавтов, 74 (10:00) ул. Космонавтов, 128-130 (10:00) ул. Космонавтов, 138Б (возле ОШ № 56, 9:00) ул. Космонавтов, 142В (14:30) ул. Китобоев, 7/ул. Новозаводская, 6 (14:00) ул. Ноябрьская, 1А (9:00) просп. Богоявленский, 6 (14:00) ул. Чайковского, 6 (9:00) ул. Чайковского, 18 (9:00) ул. Николаевская, 34-Б (9:00) ул. Нагорная, 126/1 (11:00) ул. Казарского, 1Б (11:00) ул. 6-я Слободская/Чкалова (12:30) просп. Мира/ост. Строителей (15:30)

Стационарные точки выдачи технической воды

СК "Заря" (9:00-15:00)

ОКП Николаевблтеплоэнерго (6:30-20:30)

Родильный дом №2 (14:00-16:00)

Городская больница №3 (16:00-18:00)

ООО ОрионАвто, ул. Казарского, 4

Городской терцентр соцзащиты, ул. 12-я Продольная, 50-А

Лицей №19, ул. Передовая, 11-А

Гимназия №27, ул. Александра Янаты, 70

Школа №41, ул. Театральная, 41 (9:00-12:00)

Школа №42, ул. Электронная, 73 (10:00-12:00)

Школа №45, ул. 4-я Продольная, 58

Детсад №66, ул. Квитневая, 4 (13:00-17:00)

Детсад № 79, ул. Казарского, 1Б (13:00-17:00)

Корабельный район

Стационарные точки выдачи технической воды

Городская больница №5 (10:00-11:00, 15:00-16:00)

Гимназия №43, просп. Богоявленский, 291

Школа №48, ул. Генерала Попеля, 164

Школа №54, просп. Корабелов 10-А

просп. Богоявленский, 289 (9.00)

Центральный район

ул. Арх. Старова, 4А

ул. Соборная/ул. Адм. Макарова (13:00)

ул. 6-я Слободская/ просп. Центральный

просп. Центральный (в районе д. 139, 09:00)

просп. Центральный (в районе д. 159, 13:00)

просп. Центральный (гостиница Николаев)

ул. Чкалова / 6 Слободская (с 9:00)

ул. Чкалова, 78-80 (с 13:00)

ул. Шевченко, 64

ул. 3-я Слободская/Колодязна

ул. Никольская/Большая Морская (Астория, 9:30)

ул. Большая Морская, 2 (магазин Солнечный, 9.00)

ул. Оберегова, 2-4 (09:30)

ПГУ (пер. Парусный)

ПГУ, 99

ул. Садовая/Севастопольская

ул. Фалеевская/Никольская (с 9.00)

ул. 2 Экипажная/9 Военная (с 13.00)

ул. Привольная (АТБ, с 10.00)

ул. Потемкинская/ул. Декабристов (с 08:30)

ул. Потемкинская/ул. 1-я Военная (с 15:30)