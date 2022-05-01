На Майдане Независимости прошел митинг в поддержку украинских военных, обороняющих «Азовсталь»

Во вторник, 3 мая, в Киеве на Майдане Независимости прошла очередная мирная акция в поддержку украинских военнослужащих и мирного населения, которые находятся под постоянной бомбардировкой и обстрелами в Мариуполе.

Об этом сообщила супруга офицера 36-й ОБМП Юлия Миллер.

Во время акции на большом экране были продемонстрированы кадры раненых военнослужащих на заводе «Азовсталь», а также все видеообращения командира 36-й отдельной Морской Пехоты Сергея Волыны.

Кроме того, во время мероприятия поступило сообщение от бойцов «Азовстали» о штурме, после чего все участники акции отправились к зданию Офиса Президента Украины для требования срочных переговоров с представителями стран-партнеров и призыва прекращения огня на заводе «Азовсталь».

Участники акции также публично обратились в Международный уголовный суд высшей инстанции с призывом пересмотреть дело о преступных военных действиях россии, нарушении ими гуманитарного права, геноциде в отношении украинской нации, масштабном преступном разрушении территории суверенного государства на примере украинского города в Мариуполе.