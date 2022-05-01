В Украине запустили два новых чат-бота для идентификации предателей и мародеров

В Украине запустили новые чат-боты, с помощью которых каждый гражданин сможет оперативно помочь украинской спецслужбе разоблачить преступников.

Об этом сообщает СБУ.

На чат-бот «Знайди зрадника» граждане смогут отправить информацию о:

- предателей и коллаборантов, сотрудничавших с оккупантами; - интернет-агентов, которые «сливают» врагу важную информацию или распространяют в соцсетях контент в поддержку захватчиков.

В свою очередь, чат-бот «Стоп мародер» предназначен для сбора информации о мародёрах, разворовывающих чужое имущество во время войны. Эти данные будут проверены и размещены на созданном СБУ сайте.

«Все собранные данные будут обработаны правоохранительными органами, чтобы привлечь коллаборантов, мародеров и вражеских агентов к ответственности», - добавили в сообщении.

В СБУ также напомнили о чат-боте @stop_russian_war_bot, который продолжает эффективно работать и собирать информацию о о позициях и технике российских оккупантов.

«И благодаря этому наши военные нанесли значительные потери российским оккупантам», - подчеркнули они.

Напомним, что ранее украинцев попросили не пренебрегать собственной безопасностью и удалять переписку в чат-боте єВорог и фото оккупантов со смартфона.