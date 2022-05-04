В Николаеве на маршруты вышли более 180 единиц транспорта

Утром 4 мая на городские маршруты вышли 188 единиц общественного транспорта.
Об этом сообщает Николаевский городской совет.
Троллейбусы
№2: «Николаев-Пассажирский» – мкр. Намыв (с берегом)
№6: ул. 3 Военная – мкр. Намыв (без берега)
№4: мкр. Намыв – «Николаев-Грузовой»
Трамваи
№1: Яхт-клуб – Ш. Балка
№3: ЧСЗ – ул. 10 Военная
№6: Промзона – Центральный рынок
№7: Центральный рынок – Ш.Балка
№ 10: Промзона – Ш.Балка
№11: Центральный рынок – ул. 10 Военная
Автобусы
ул. 6 Слободская – мкр. Кульбакино
ул. Садовая – мкр. Ракетное Урочище
Пушкинское кольцо – мкр. Терновка
ул. 6 Слободская – ост. Фуршет (с заездом в ост. Ушакова)
Частные перевозчики
№№ 1, 2, 3, 10,15, 16, 21, 23, 26, 29, 31, 34, 43, 44, 45, 47, 52, 53, 54, 56, 62, 75, 82, 86, 87, 89.
Ориентировочный график работы общественного транспорта: 6:30 – 19:00