«Николаевоблтеплоэнерго» напомнило абонентам, зачем в межотопительный период платить абонентскую плату

Потребителям ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» напомнили, что платить за абонентское обслуживание необходимо и в межотопительный период.
Об этом пресс-служба предприятия сообщила в Телеграмме .
Так, введенная в отопительном сезоне плата за абонентское обслуживание будет продолжать начисляться и в межсезонье (в соответствии с требованиями ч. 11 ст. 1 Закона Украины от 09.11.2017 №2189-VIII «О жилищно-коммунальных услугах»).
Денежные средства, уплаченные по индивидуальному договору о предоставлении услуг по снабжению тепловой энергии, направляются на расходы, связанные с:
- заключение договора о предоставлении коммунальной услуги
- осуществлением распределения объема потребленных услуг между потребителями
- начислением и взиманием платы за потребленные коммунальные услуги
– обслуживанием и заменой узлов коммерческого учета тепловой энергии.
Последнее включает: осмотр, опломбирование/распломбирование, периодическую поверку (в том числе демонтаж, транспортировку и монтаж), ремонт средств измерительной техники, являющихся составной частью узла учета, обеспечение дистанционной передачи результатов измерения (при наличии), ремонт и замену вспомогательных средств узла учета. Обслуживание средства измерения техники осуществляется в соответствии с требованиями паспорта изделия, а другое оборудование узла коммерческого учета – в сопроводительной документации, если такая документация предусмотрена изготовителем.
Плата за абонентское обслуживание начисляется в фиксированном размере на один лицевой счет независимо от количества жильцов в квартире.
Напоминаем, что размер платы, утвержденный на сезон 2021-2022 гг., для населения составляет:
- 33, 74 грн/мес – в расчете на одного абонента при наличии коммерческого прибора учета, с учетом взносов на обслуживание и замену приборов учета;
- 23, 21 грн/мес – в расчете на одного абонента при отсутствии узла коммерческого учета, без учета взносов на обслуживание и замену приборов учета.
Абоненты могут внести подписку за межотопительный период.
Авансовые платежи по плате за абонентское обслуживание, как и своевременная оплата за полученные услуги по снабжению тепловой энергией, позволяют предприятию проводить все необходимые мероприятия по подготовке к следующему отопительному сезону, чтобы осенью тепло было в каждом доме.
В случае возникновения дополнительных вопросов обращайтесь к специалистам абонентского отдела:
(0512) 46 51 30
(0512) 46 37 25
+380957617399
+380660301754
abonviddil.mk.okp@gmail.com
Viber +380957617399