«Николаевоблтеплоэнерго» напомнило абонентам, зачем в межотопительный период платить абонентскую плату

Потребителям ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» напомнили, что платить за абонентское обслуживание необходимо и в межотопительный период.

Об этом пресс-служба предприятия сообщила в Телеграмме .

Так, введенная в отопительном сезоне плата за абонентское обслуживание будет продолжать начисляться и в межсезонье (в соответствии с требованиями ч. 11 ст. 1 Закона Украины от 09.11.2017 №2189-VIII «О жилищно-коммунальных услугах»).

Денежные средства, уплаченные по индивидуальному договору о предоставлении услуг по снабжению тепловой энергии, направляются на расходы, связанные с:

- заключение договора о предоставлении коммунальной услуги - осуществлением распределения объема потребленных услуг между потребителями - начислением и взиманием платы за потребленные коммунальные услуги – обслуживанием и заменой узлов коммерческого учета тепловой энергии. Последнее включает: осмотр, опломбирование/распломбирование, периодическую поверку (в том числе демонтаж, транспортировку и монтаж), ремонт средств измерительной техники, являющихся составной частью узла учета, обеспечение дистанционной передачи результатов измерения (при наличии), ремонт и замену вспомогательных средств узла учета. Обслуживание средства измерения техники осуществляется в соответствии с требованиями паспорта изделия, а другое оборудование узла коммерческого учета – в сопроводительной документации, если такая документация предусмотрена изготовителем.

Плата за абонентское обслуживание начисляется в фиксированном размере на один лицевой счет независимо от количества жильцов в квартире.

Напоминаем, что размер платы, утвержденный на сезон 2021-2022 гг., для населения составляет:

- 33, 74 грн/мес – в расчете на одного абонента при наличии коммерческого прибора учета, с учетом взносов на обслуживание и замену приборов учета; - 23, 21 грн/мес – в расчете на одного абонента при отсутствии узла коммерческого учета, без учета взносов на обслуживание и замену приборов учета.

Абоненты могут внести подписку за межотопительный период.

Авансовые платежи по плате за абонентское обслуживание, как и своевременная оплата за полученные услуги по снабжению тепловой энергией, позволяют предприятию проводить все необходимые мероприятия по подготовке к следующему отопительному сезону, чтобы осенью тепло было в каждом доме.

В случае возникновения дополнительных вопросов обращайтесь к специалистам абонентского отдела:

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