Десять полных КамАЗов «с грузом 200» из Мариуполя и танки как «розочки»: СБУ опубликовала новый рагзговор о потерях рф

Российские захватчики гонят домой караваны с «грузом 200» и вместо новых танков, которые отправили на это направление вывозят подбитый металлолом.

Об этом свидетельствует новый телефонный разговор женщины с одним из российских оккупантов, опубликованный СБУ.

- Десять КамАЗов две недели назад привезли, «груз 200» из Мариуполя, полные. - Дох*я. - Очень дох*я.

Женщина вспоминает об их давнем знакомом ВДВ-шнике, который тоже стал «грузом 200». И со страхом пересказывает показания тех оккупантов, которым удалось вернуться из Украины живыми.

- Были там, говорит, танки наши. Теперь, как розочки, просто как розочки все разорванные наши, – говорит женщина.

Напомним, как СБУ опубликовала перехват, как оккупант рассказывает, что элитные подразделения рф не хотят воевать с Украиной.