Николаев получит два комфортабельных автобуса для эвакуации населения

Председатель общественной организации «Будущее Николаева» Татьяна Домбровская с помощью Генерального консульства Украины в Гамбурге и «Verein der deutsch-ukrainisch Zusammenarbeit e.V.» везет в Николаев два комфортабельных автобуса, на которых будут эвакуировать людей.

Об этом она написала в Телеграмме .

Она напомнила, что с началом войны для Николаева встала задача эвакуации населения из сел, где ведутся боевые действия в областной центр, а также из города в Одессу и на границу. Сейчас для этого сегодня используют так называемые зеленые автобусы, которые несколько лет назад приобрели для пассажирских перевозок городом. Но этих автобусов недостаточно, ведь часть еще должна курсировать на городских маршрутах общественного транспорта в Николаеве.

«Именно поэтому я от имени общественной организации «Будущее Николаева» обратилась за помощью в Генеральное консульство Украины в Гамбурге. Там на нашу просьбу откликнулись. При поддержке инициативы «Verein der deutsch-ukrainisch Zusammenarbeit e.V.» для нас приобрели два первых автобуса Mercedes-Benz. Автобусы получила общественная организация «Будущее Николаева», мы передадим их в коммунальную собственность города Николаева», - сообщила она.

Сегодня эти автобусы уже в Украине и в скором времени прибудут в Николаев. Они будут использоваться для обеспечения бесплатной эвакуации населения.

Татьяна Домбровская поблагодарила за содействие и помощь Генеральному консульству Украины в Гамбурге и анациативе «Verein der deutsch-ukrainisch Zusammenarbeit e.V.», а также водителям-волонтёрам Павлу Киданчуку, Володмиру Рошковскому, Александру Степанцу, Александру Степанцу, Анатолию.