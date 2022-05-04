В Херсоне возобновили мобильную связь трех украинских операторов

В Херсоне уже полностью заработала украинская мобильная связь.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Как сообщалось, оккупанты отключили связь и интернет в Херсонской и части Запорожской областей.

"Техническая команда несколько раз выходила для ремонта оборванных оптических кабелей, но возвращалась из-за обстрелов врага. А сегодня утром, 4 мая, смогли восстановить поврежденную оптическую сеть и запустили мобильные сети всех трех операторов, работающих в Херсонской области", - говорится в сообщении.

Михаил Федоров отметил, что результат боевых действий был оборван работающий оптический кабель, который шел от соседнего города в Херсон и давал возможность работать базовым станциям. Технические команды lifecell и Киевстар провели тестирование сети и нашли место обрыва.

"lifecell координировал работы по восстановлению. При содействии Национального центра оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций при Госспецсвязи была обеспечена координация действий операторов, военной облгосадминистрации и военных ВСУ, удалось обеспечить местную техническую бригаду возможностью провести ремонтные работы", - добавил он.

Министр также поблагодарил телекоммуникационных героев, которые ведут свою войну для обеспечения украинцев связью в столь сложные времена.

Напомним, что ранее российские кафиры не дали херсонцам провести митинг против создания «ХНР» , применив слезоточивый газ и светошумные шашки.