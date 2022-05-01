Ким заявил, что до 15 мая в кранах николаевцев появится вода, но техническая: «Употреблять в еду нельзя»

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что на следующей неделе в городе должна появиться вода в кранах, но пока что она будет только техническая.

Об этом он заявил в эфире Ukraine Media Center 4 мая.

По его словам, вода будет техническая, обработанная, но употреблять ее в еду будет нельзя. При том власти и специалисты будут работать над улучшением качества воды в кранах.

— Правительство выделило деньги на восстановление водоснабжения на безвозвратной основе для «Николаевводоканала». У нас есть проект, куда входит бурение скважин для артезианской воды и включение к городской сети. Как я уже говорил, будем делать до 15 мая. Сейчас Николаев берет воду из скважин, своих запасов. Питьевую воду мы подвозим. Есть проблема с дизтопливом. Также у нас есть много частных скважин и люди делятся друг с другом, - добавил он.

Как известно, вода в городе исчезла с 12 апреля. Мэр Николаева Александр Сенкевич объяснил, что в результате боевых действий поврежден водопровод к Николаеву в месте, к которому доступа сейчас нет.

В свою очередь, глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что ситуация с подачей воды решится в Николаеве за несколько дней – либо подачу восстановят, либо будет подвоз. Также мэр Сенкевич рассказал о подготовке скважин в Николаеве – часть уже открыли, над остальными работают.

Также мэр отметил, что вопрос находится на контроле у Офиса Президента.

Позже Сенкевич рассказал о трех вариантах восстановления водоснабжения в Николаеве - один из них тайный.

Кабмин выделил ₴56 миллионов на восстановление водоснабжения в Николаеве. Стоит отметить, что накануне решения Кабмина, народный депутат Украины Артем Чорноморов назвал катастрофой ситуацию, которая сложилась с отсутствием водоснабжения в Николаеве и публично обратился к министру развития общин и территорий Украины Алексею Чернышеву, отметив, что решение вопроса с водой это полномочия Министерства.