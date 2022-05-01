Укравтодор восстановил движение по трассе Киев – Житомир через насыпной мост

После освобождения Киевщины от российских оккупантов и разминирования Укравтодор начал процесс возобновления проезда на важных логистических маршрутах региона.

Об этом сообщил Министр инфраструктуры Украины, Александр Кубраков.

«Открыли движение по мосту через реку Тетерев. Этот насыпной мост из бута и щебеночно-песчаной смеси, по краю моста установлены бетонные блоки», - написал он.

Известно, что на Варшавской трассе за время ведения боевых действий были разрушены и повреждены три искусственных сооружения.

«На сегодняшний день по всем этим разрушенным мостам обеспечен временный проезд и восстановлено сообщение Киева с Житомирской автомобильной дорогой М-07 Киев – Ковель – Ягодин», - подчеркнул он.

Напомним, ранее сообщалось что из-за полномасштабного вторжения России уже повреждено или уничтожено 20-30% украинской инфраструктуры на сумму $100 миллиардов.