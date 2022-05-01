Зеленский наградил орденом Богдана Хмельницкого командира николаевских морпехов в Мариуполе «Волыну»

Президент Украины Владимир Зеленский наградил орденом Богдана Хмельницкого III степени командира батальона 36-й ОМБП имени контр-адмирала Михаила Белинского Сергея Волынского (Волына).

Соответствующий Указ №295/2022 размещен на официальном сайте Главы государства.

В числе тех, кого Владимир Зеленский удостоил государственных наград за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге указан также майор Сергей Ярославович Волынский.

Как известно, Сергей «Волына» является командиром николаевских морпехов, которые в составе сводных сил почти 70 дней обороняются в Мариуполе. При этом силы противника превосходят их в несколько раз.

Несколько недель Волынский исполнял обязаности командира бригады.

В 2020 году тогда еще капитана Сергея «Волыну» Президент Украины Владимир Зеленский ко Дню Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины наградил медалью «За воинскую службу Украине». Также удостоен ордена «За мужество».