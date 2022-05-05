Мощная вспышка на Солнце вызвала перебои со связью на Земле

На Солнце 3 мая произошла мощная вспышка. Источником вспышки стало пятно на нашей звезде, которое появилось на юго-восточном крае Солнца.

Об этом сообщает «Зеркало недели».

Радиация, выброшенная в результате вспышки, ионизировала атмосферу Земли. В результате возникли проблемы с радиосвязью над Атлантическим океаном и Европой. Сигналы ниже 30 МГц затухали более часа. Отмечается, что солнечное пятно, ответственное за вспышку, ученые наблюдали менее суток. Оно успело выпустить девять вспышек. Ожидается, что оно будет все больше влиять на Землю по мере того, как будет разворачиваться к нашей планете.

Солнечные пятна – это регионы, в которых магнитные поля Солнца значительно сильнее, чем в окружающих областях. Эти магнитные силы блокируют поток горячего газа из недр Солнца, делая солнечные пятна намного холоднее, чем окружающие области. Солнечные вспышки происходят, когда силовые линии магнитного поля вблизи солнечных пятен резко реорганизуются. Иногда эти выбросы радиации также вызывают выбросы корональной массы, которые представляют собой взрывы солнечной плазмы.