Мэр Конотопа запретил деятельность УПЦ МП в городе

Городской голова Конотопа Сумской области Артем Семенихин подписал распоряжение о запрете деятельности Украинской православной церкви Московского патриархата на территории громады.

Копию соответствующего документа Семенихин опубликовал в своем Facebook.

«Запретить на территории Конотопского городского совета деятельность Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, как несущей угрозу национальной безопасности Украины. Контроль за выполнением данного распоряжения оставляю за собой», - сказано в распоряжении.

Мэр ссылается на статью 42 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине» и Закон Украины «О правовом режиме военного положения».

«Между врагом и его агентом нет разницы. А в случае моспархата это два в одном. Поэтому я принял решение запретить на территории моего города деятельность этой агентурной сети ФСБ», - добавил он к фото документа.

Напомним, что ранее православная церковь Украины заявила, что не считает грехом желать смерти

врагу и убивать российских оккупантов.