Список точек, где 5 мая в Николаеве можно набрать технической воды

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05.05.2022 08:31

Адреса подвоза технической воды в Николаеве на 5 мая.

Перечень опубликовал городской голова Николаева Александр Сенкевич.

Заводский район:

  • ул. Озерная, 13
  • ул. Лазурная, 34
  • ул. Белая, 59
  • ул. Г. Карпенко, 53
  • ул. Лягина, 28
  • ул. Пограничная, 78-80
  • ул. Гражданская, 46
  • просп. Центральный, 9-11
  • просп. Центральный, 22
  • ул. Кузнецкая, 199-201
  • ул. Заводская, 1-35
  • ул. Курортная, 9 (8:30)
  • просп. Центральный/ул. Шоссейная (12:30)

Стационарные точки выдачи технической воды:

  • Больница скорой медицинской помощи (12:00-15:00)
  • Детская городская больница №2 (9:00-10:00, 14:00-15:00)
  • Городская больница №4 (12:00-14:00)
  • Родильный дом №3 (14:00-16:00)
  • КП «Николаевэлектротранс», ул. Андреева, 17 (8:00-17:00)
  • КП «Николаевэлектротранс», ул. Г.Карпенко, 38 (8:00-17:00)
  • Гимназия №4, ул. Лазурная, 48
  • Школа №31, ул. 1-я Слободская, 42
  • Школа №35, ул. Мореходная, 10-А
  • Школа №52, ул. Крылова, 42

Ингульский район:

  • просп. Мира, 3 (9:00)
  • просп. Мира, 23/1 (11:00)
  • просп. Мира, 40
  • ул. Новозаводская, 2, 2А (9 часов)
  • ул. 1 Линия, 25/ул. 11 Продольная (14:00)
  • ул. Южная, 27-29 (13:00)
  • ул. Южная, 31А (10:00)
  • просп. Богоявленский, 43А (14:30)
  • ул. Космонавтов, 71 (10:00)
  • ул. Космонавтов, 74 (10:00)
  • ул. 12 Продольная, 38 (14:00)
  • ул. Театральная, 6 (9:00)
  • ул. Кобера, 15А (14:00)
  • ул. Чайковского, 6 (9:00)
  • ул. Чайковского, 18 (9:00)
  • ул. 6-я Слободская/Чкалова (12:30)
  • просп. Мира/ост. Строителей (15:30)

Стационарные точки выдачи технической воды:

  • СК «Зоря» (9:00-15:00)
  • ОКП «Николаевблтеплоэнерго» (6:30-20:30)
  • Родильный дом №2 (14:00-16:00)
  • Городская больница №3 (16:00-18:00)
  • ООО «ОрионАвто», ул. Казарского, 4
  • Городской терцентр соцзащиты, ул. 12-я Продольная, 50-А
  • Лицей №19, ул. Передовая, 11-А
  • Гимназия №27, ул. Александра Янаты, 70
  • Школа №41, ул. Театральная, 41 (9:00-12:00)
  • Школа №42, ул. Электронная, 73 (10:00-12:00)
  • Школа №45, ул. 4-я Продольная, 58
  • Детсад №66, ул. Квитневая, 4 (13:00-17:00)
  • Детсад № 79, ул. Казарского, 1Б (13:00-17:00)

Корабельный район:

  • просп. Богоявленский/ул. Металлургов (10:30-15:00)
  • просп. Богоявленский / просп. Корабелов (12:00-15:00)
  • просп. Богоявленский, 314/2 (8:30-11:00)
  • просп. Богоявленский, 327/2 (8:30-13:30)
  • ул. Пшеницына / просп. Богоявленский (13:30-15:30)
  • ул. Океановская, 8 (11:30-13:30)
  • ул. Океановская, 32 (11:30-13:00)
  • ул. Океановская, 45, 46, 47 (8:30-13:00)
  • ул. Океановская, 62А (8:30-11:00)
  • ул. Янтарная, 67 (13:30-15:00)
  • ул. Тернопольская, 79Б (13:30-15:00)
  • просп. Корабелов, 2А (08:30-12:00)
  • мкрн Кульбакино (8:30-15:00)

Стационарные точки выдачи технической воды:

  • Городская больница №5 (10:00-11:00, 15:00-16:00)
  • Гимназия №43, просп. Богоявленский, 291
  • Школа №48, ул. Генерала Попеля, 164
  • Школа №54, просп. Корабелов 10-А
  • просп. Богоявленский, 289 (9.00)

Центральный район:

  • ул. Арх. Старова, 4А
  • ул. Соборная/ул. Адм. Макарова (13:00)
  • ул. 6-я Слободская/ просп. Центральный
  • просп. Центральный (в районе д. 139, 10:00)
  • просп. Центральный (в районе д. 159, 13:00)
  • просп. Центральный (гостиница «Николаев»)
  • ул. Шевченко/ул. Обсерваторная (с 9:00)
  • ул. Шевченко, 64
  • ул. 3-я Слободская/Колодязная
  • ул. Никольская/Большая Морская («Астория», 9:30)
  • ул. Большая Морская, 2 (магазин «Солнечный», 9:00)
  • ул. Обереговая, 2-4 (09:30)
  • ПГУ (пер. Парусный)
  • ул. Садовая/Севастопольская
  • ул. Шкапина, 97 (с 9:00)
  • ул. Привольная (магазин АТБ, с 10:00)
  • ул. Привольная, 103 (с 13:00)
  • ул. Потемкинская/ул. Декабристов (с 08:30)
  • ул. Потемкинская/ул. 1-я Военная (с 15:30)

Стационарные точки выдачи технической воды:

  • Городская больница №1 (9:00-10:00, 15:00-16:00)
  • Николаевская областная больница восстановительного лечения
  • Лицей №53, ул. Потемкинская, 154
  • Гимназия №64, ул. Архитектора Старова, 6
  • Детский сад №52, пер. Парусный, 7Б
  • Городской терцентр соцзащиты, ул. Шевченко, 19
  • Школа №32, ул. Лагерная, 1
    Фотофакт