Список аптек, которые работают на Николаевщине 5 мая

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05.05.2022 09:23

Список аптечных заведений, работающих в Николаевской области по состоянию на 08:30 5 мая.

Перечень опубликовали в Николаевской областной военной администрации.

Внимание! Аптека может быть закрыта в связи с воздушной тревогой.

    Фотофакт