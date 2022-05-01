Из Мариуполя эвакуировали 344 человека

Вечером 4 мая, мариупольским гуманитарным коридором были эвакуированы 344 человека.

Об этом сообщает Мариупольский городской сонет.

Большинство эвакуированных - это женщины, дети и пожилые люди из Мариуполя. Эвакуация прошла при поддержке миссии ООН и Международного Комитета Красного Креста.

«Сейчас мы вместе боремся за спасение каждого человека, каждого мариупольца. Спасибо международным партнерам, которые вовлечены в организацию гуманитарных коридоров. Особое спасибо Президенту Украины Владимиру Зеленскому и Ирине Верещук за спасенные жизни мариупольцев. Эвакуацию нужно продолжать и прилагать максимум дипломатических усилий на этом пути», – отметил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Напомним, что ранее Президент Владимир Зеленский заявил, что власти Украины работают над тем, чтобы продолжить эвакуацию людей с «Азовстали».