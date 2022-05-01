Польская организация Fundacja Ukraina передала Гумштабу Николаевщины «Світлі справи» автомобиль – его отправили на передовую

Организация Fundacja Ukraina из Вроцлава передала Гуманитарному штабу Николаевской области (БФ «Світлі справи») автомобиль, который отправили на нужды Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева у себя в Telegram-канале.

Как известно, ранее Fundacja Ukraina запустила проект в поддержку Украины во время войны. И передала в Николаев большое количество очень нужных вещей.

«Благодарная Fundacja Ukraina из Вроцлава, которые в сотрудничестве с Гуманитарным штабом Николаевской области (БФ «Светлые дела») продолжают помогать нашим защитникам на передовой. Автомобиль уже передан для работы на «нуле» в зоне боевых действий. Уверена, что он спасет не одну жизнь!» - написала глава облсовета.

Кроме того, в область передали всевозможные лекарственные средства и турникеты.

«Это уже не первая партия гуманитарной помощи от Fundacja Ukraina именно для Николаевщины - искренняя благодарность нашим землякам Н. Онуфрийчуку, Д. Захарову, Р. Гончаруку, Д. Щербине (на фото) и за надежную логистику М. Агафонову», - добавила Анна Замазеева.

Напомним, два автомобиля, на которые собирал средства Гуманитарный центр «Південь України», были приобретены и переданы защитникам Украины.