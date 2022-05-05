В Украине планируют смягчить запрет на выезд мужчин за границу, - Арестович

В Украине планируют смягчить ограничительные меры на выезд мужчин за границу в период действия военного положения.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович эфире «Украина 24».

«Это огромный вопрос. Сейчас идет дискуссия, чтобы отдельным категориям мужчин разрешили выезжать за границу, по крайней мере краткосрочно. Ведь волонтеры и так уезжают, с обязательством вернуться. Бизнесмены, ученые, много категорий мужчин, которые в этом нуждаются, - сказал он.

Арестович отметил, решение этого вопроса займет определенное время, поскольку требуется внесение изменений в законодательство.

«Это очень сложно и морально, и организационно, и законодательно. Но дискуссия продолжается ежедневно и становится напряженнее. Ведь экономику также надо запускать», - добавил Арестович.

Напомним, как в Раду внесли законопроект, который запрещает выезжать за границу нардепам и чиновникам при военном положении.