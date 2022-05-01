В николаевской полиции сформировали группу по поиску пропавших и похищенных людей

В полиции Николаевской области при следственном управлении функционирует рабочая группа по розыску без вести пропавших или похищенных людей в условиях военного положения.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

«Гражданам, которые потеряли связь со своими родственниками, близкими или знакомыми людьми, находившимися в зоне проведения боевых действий, из числа защитников Украины или гражданского населения, необходимо немедленно обратиться с соответствующим сообщением в полицию».

«Правоохранители оперативно принимают обращения об исчезновении лиц в условиях военного положения, отбирают биологические образцы у родственников для возможной идентификации граждан, устанавливают местонахождение без вести пропавших», - сообщили в полиции.

Граждане могут обратиться по адресу: Николаев, улица Спасская, 12, кабинет №41. Телефон для справок: (063) 533-17-81.