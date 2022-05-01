«Вместе мы сила», — Домбровская везет для Николаева два автобуса

Председатель общественной организации «Будущее Николаева» Татьяна Домбровская из Германии везет в Николаев два автобуса, которые в военное время будут использоваться для эвакуации людей.

Об этом она написала в Телеграмм.

«Я нахожусь в одном из двух автобусов, которые мы везем в Николаев из Германии. Это долгий путь - несколько тысяч километров. И я благодарна водителям, которые согласились преодолеть эту нелегкую дорогу», - написала Домбровская.

Она добавила, что эти автобусы ее организация передаст в городскую собственность Николаева. Сейчас они нужны для эвакуации из города женщин и детей. А после войны, в которой Украина победит, автобусы будут работать на городских маршрутах.

«Я восхищаюсь тем, как много людей откликнулись и помогают нам! Вместе мы сила!» - резюмировала она.

Ранее сообщалось, что общественная организация Домбровской при поддержке Генконсульства в Гамбурге передаст Николаеву два автобуса для эвакуации населения.