Коты, собачки, рыбки, еноты, лисы, удавы: Укрзалізниця с начала войны эвакуировала более 100 тысяч животных

С начала полномасштабной войны в Украине Укрзалізниця эвакуировала поездами 102 тысяч 500 животных.
Об этом сообщили в пресс-службе госпредприятия.
Подавляющее большинство таких пассажиров – кошки и собаки.
"В частности, железнодорожникам хорошо известен случай эвакуации мариупольской семьи с 5 детьми и 9 собаками в начале марта", - отметили в Укрзалізнице.
Кроме того, среди животных, эвакуированных поездами компании, были и следующие:
- домашние лисы,
- домашние свинки,
- игуаны,
- удавы,
- еноты,
- ласки (они же "ласки"),
- хорьки,
- норки,
- утята,
- улитки,
- черепашки,
– аквариумные рыбки.
"Украинцы не покидают тех, кого любят", – подчеркнули в Укрзалізнице.
Также украинцам напомнили, что перевозка животных эвакуационными поездами бесплатна.
В то же время, для регулярных рейсов необходимо оформить багажную квитанцию в кассе УЗ и прихватить с собой документы на домашнего любимца.