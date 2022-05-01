Коты, собачки, рыбки, еноты, лисы, удавы: Укрзалізниця с начала войны эвакуировала более 100 тысяч животных

С начала полномасштабной войны в Украине Укрзалізниця эвакуировала поездами 102 тысяч 500 животных.

Об этом сообщили в пресс-службе госпредприятия.

Подавляющее большинство таких пассажиров – кошки и собаки.

"В частности, железнодорожникам хорошо известен случай эвакуации мариупольской семьи с 5 детьми и 9 собаками в начале марта", - отметили в Укрзалізнице.

Кроме того, среди животных, эвакуированных поездами компании, были и следующие:

- домашние лисы,

- домашние свинки,

- игуаны,

- удавы,

- еноты,

- ласки (они же "ласки"),

- хорьки,

- норки,

- утята,

- улитки,

- черепашки,

– аквариумные рыбки.

"Украинцы не покидают тех, кого любят", – подчеркнули в Укрзалізнице.

Также украинцам напомнили, что перевозка животных эвакуационными поездами бесплатна.

В то же время, для регулярных рейсов необходимо оформить багажную квитанцию в кассе УЗ и прихватить с собой документы на домашнего любимца.