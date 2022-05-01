В Николаеве с понедельника начнут подавать воду в трубы – до этого систему промоют речной водой

На этих выходных в Николаеве начнут заполнять водой систему водопровода. Сначала её промоют речной водой, потом заполнят технической.

Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич во время эфира в социальных сетях.

Общий объем системы водопровода – 150 тысяч кубометров, её нужно промыть от ржавчины после простоя.

- В ближайшее время мы будем брать воду из Южного Буга. Мы будем эту воду очищать, хлорировать… чтобы можно было подавать в систему. Мы зальем эту воду в трубы, чтобы заполнить эту систему. Питьевая вода, которую мы достаем из-под земли, её объемы не такие, как нужно. Из-под земли будут доставать где-то 5 тысяч кубометров в день, например, 5-10. Если эту воду пустить сразу, то мы систему не заполним, её начнут брать люди, у одних будет вода, а у других нет. Сейчас задача: мы берем воду из Южного Буга, заполняем трубу и после этого открываем водосброс, промываем систему. Вы увидите, что вода польется из разных мест, она промоет трубы, - сказал Сенкевич.

После этого, с понедельника до четверга, систему заполнят технической, а не питьевой водой.

- У нас будет вода техническая, её нельзя пить, на ней нельзя готовить. После того как система будет заполнена, мы будем отключать подачу воды из реки. Мы будем использовать воду подземную. Мы сейчас сверлим скважины в разных местах города. Постепенно вода в трубах будет замещаться водой из скважин. Она не будет такого качества, как была до этого. Когда мы достигнем уровня питьевой воды, я вам сообщу. До этого воду из крана пить нельзя.