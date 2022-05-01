Точки раздачи воды в Николаеве 6 мая

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06.05.2022 08:17

Адреса подвоза технической воды в Николаеве на 6 мая.

Перечень опубликовал городской голова Николаева Александр Сенкевич.

Заводский район:

  • ул. Озерная, 13
  • ул. Крылова, 27
  • ул. Леваневцев, 25/1
  • ул. Образцова, 4
  • ул. Пограничная, 47-47А
  • ул. Пограничная, 69-71
  • ул. Шоссейная, 15
  • ул. Кузнецкая, 199-201
  • ул. Курортная, 7
  • ул. Крылова, 15/1
  • просп. Центральный, 4-6
  • ул. Заводская, 1-35
  • ул. Курортная, 9 (8:30)
  • просп. Центральный/ул. Шоссейная (12:30)

Стационарные точки выдачи технической воды:

  • Больница скорой медицинской помощи (12:00-15:00)
  • Детская городская больница №2 (9:00-10:00, 14:00-15:00)
  • Городская больница №4 (12:00-14:00)
  • Родильный дом №3 (14:00-16:00)
  • КП «Николаевэлектротранс», ул. Андреева, 17 (8:00-17:00)
  • КП «Николаевэлектротранс», ул. Г.Карпенко, 38 (8:00-17:00)
  • Школа №31, ул. 1-я Слободская, 42
  • Школа №35, ул. Мореходная, 10-А
  • Школа №52, ул. Крылова, 42
  • Лицей №55, ул. Лазурная, 48

Ингульский район:

  • просп. Мира, 3 (9:00)
  • просп. Мира, 40 (11:00)
  • ул. Чайковского, 6 (9:00)
  • ул. Чайковского, 18 (9:00)
  • ул. Космонавтов, 74 (10:00)
  • ул. Космонавтов, 148Б (10:00)
  • ул. Космонавтов/пер. Полярный (9 часов)
  • ул. Китобоев, 6/ул. 12 Продольная, 5А (11:00)
  • ул. Южная, 39 (возле АТБ, 14:00)
  • ул. Чайковского, 31/ул. Молодогвардейская (10:00)
  • ул. Парковая, 1, 3, 5 (14:30)
  • ул. Строителей, 18В (14:00)
  • просп. Центральный, 265 (9 часов)
  • ул. Чкалова, 215-Г (14:00)
  • ул. 12 Продольная, 1, 5 (13:00)
  • ул. 6-я Слободская/Чкалова (12:30)
  • просп. Мира/ост. Строителей (15:30)

Стационарные точки выдачи технической воды:

  • СК «Зоря» (9:00-15:00)
  • ОКП «Николаевблтеплоэнерго» (6:30-20:30)
  • Родильный дом №2 (14:00-16:00)
  • Городская больница №3 (16:00-18:00)
  • ООО «ОрионАвто», ул. Казарского, 4
  • Городской терцентр соцзащиты, ул. 12-я Продольная, 50-А
  • Лицей №19, ул. Передовая, 11-А
  • Гимназия №27, ул. Александра Янаты, 70
  • Школа №41, ул. Театральная, 41 (9:00-12:00)
  • Школа №42, ул. Электронная, 73 (10:00-12:00)
  • Школа №45, ул. 4-я Продольная, 58
  • Детсад №66, ул. Квитневая, 4 (13:00-17:00)
  • Детсад № 79, ул. Казарского, 1Б (13:00-17:00)

Корабельный район:

  • просп. Богоявленский/ул. Металлургов (10:30-15:00)
  • просп. Богоявленский / просп. Корабелов (12:00-15:00)
  • просп. Богоявленский, 312Б (11:00-13:00)
  • просп. Богоявленский, 316 (13:00-15:00)
  • просп. Богоявленский, 320 (9:00-11:30)
  • пр. Богоявленский, 340/2 (9:00-13:00)
  • ул. Станиславского, 80 (9:00-13:00)
  • ул. Океановская, 18/2 (13:00-15:00)
  • ул. Океановская, 38 (9:00-11:00)
  • ул. Океановская, 58 (9:00-11:00)
  • просп. Корабелов, 1, 3 (11:00-13:00)
  • ул. Ольжича, 5А (11:00-13:00)
  • ул. Новостроительная, 5 (13:00-15:00)
  • просп. Корабелов, 2А (08:30-12:00)
  • мкрн Кульбакино (8:30-15:00)
  • Стационарные точки выдачи технической воды:
  • Городская больница №5 (10:00-11:00, 15:00-16:00)
  • Школа №14, ул. Свободная, 38
  • Гимназия №43, просп. Богоявленский, 291
  • Школа №48, ул. Генерала Попеля, 164
  • Школа №54, просп. Корабелов 10-А
  • Центральный район
  • ул. Арх. Старова, 4А
  • ул. 6-я Слободская/ просп. Центральный
  • просп. Центральный (в районе д. 139, 10:00)
  • просп. Центральный (в районе д. 159, 13:00)
  • просп. Центральный (гостиница Николаев)
  • ул. Чкалова/ул. 6 Слободская (с 9:00)
  • ул. Шевченко, 64
  • ул. 3-я Слободская/Колодязна
  • ул. Никольская/Большая Морская (Астория, 9:30)
  • ул. Большая Морская, 2 (магазин Солнечный, 9:00)
  • ул. Обереговая, 2-4 (09:30)
  • ПГУ (пер. Парусный)
  • ул. Садовая/Севастопольская
  • ул. Адмиральская (сквер Манганариевский, с 13:00)
  • ул. Привольная (магазин АТБ)
  • ул. Привольная, 103
  • ул. Потемкинская/ул. Декабристов (с 08:30)
  • ул. Потемкинская/ул. 1-я Военная (с 15:30)

Стационарные точки выдачи технической воды:

  • Городская больница №1 (9:00-10:00, 15:00-16:00)
  • Николаевская областная больница восстановительного лечения
  • Лицей №53, ул. Потемкинская, 154
  • Гимназия №64, ул. Архитектора Старова, 6
  • Детский сад №52, пер. Парусный, 7Б
  • Городской терцентр соцзащиты, ул. Шевченко, 19
  • Школа №32, ул. Лагерная, 1

Напомним, что в Николаеве с понедельника, 9 мая, начнут подавать воду в трубы – на выходных систему промоют речной водой.

    Фотофакт