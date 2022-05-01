Точки раздачи воды в Николаеве 6 мая

Адреса подвоза технической воды в Николаеве на 6 мая.

Перечень опубликовал городской голова Николаева Александр Сенкевич.

Заводский район:

ул. Озерная, 13

ул. Крылова, 27

ул. Леваневцев, 25/1

ул. Образцова, 4

ул. Пограничная, 47-47А

ул. Пограничная, 69-71

ул. Шоссейная, 15

ул. Кузнецкая, 199-201

ул. Курортная, 7

ул. Крылова, 15/1

просп. Центральный, 4-6

ул. Заводская, 1-35

ул. Курортная, 9 (8:30)

просп. Центральный/ул. Шоссейная (12:30) Стационарные точки выдачи технической воды: Больница скорой медицинской помощи (12:00-15:00)

Детская городская больница №2 (9:00-10:00, 14:00-15:00)

Городская больница №4 (12:00-14:00)

Родильный дом №3 (14:00-16:00)

КП «Николаевэлектротранс», ул. Андреева, 17 (8:00-17:00)

КП «Николаевэлектротранс», ул. Г.Карпенко, 38 (8:00-17:00)

Школа №31, ул. 1-я Слободская, 42

Школа №35, ул. Мореходная, 10-А

Школа №52, ул. Крылова, 42

Лицей №55, ул. Лазурная, 48

Ингульский район:

просп. Мира, 3 (9:00)

просп. Мира, 40 (11:00)

ул. Чайковского, 6 (9:00)

ул. Чайковского, 18 (9:00)

ул. Космонавтов, 74 (10:00)

ул. Космонавтов, 148Б (10:00)

ул. Космонавтов/пер. Полярный (9 часов)

ул. Китобоев, 6/ул. 12 Продольная, 5А (11:00)

ул. Южная, 39 (возле АТБ, 14:00)

ул. Чайковского, 31/ул. Молодогвардейская (10:00)

ул. Парковая, 1, 3, 5 (14:30)

ул. Строителей, 18В (14:00)

просп. Центральный, 265 (9 часов)

ул. Чкалова, 215-Г (14:00)

ул. 12 Продольная, 1, 5 (13:00)

ул. 6-я Слободская/Чкалова (12:30)

просп. Мира/ост. Строителей (15:30) Стационарные точки выдачи технической воды: СК «Зоря» (9:00-15:00)

ОКП «Николаевблтеплоэнерго» (6:30-20:30)

Родильный дом №2 (14:00-16:00)

Городская больница №3 (16:00-18:00)

ООО «ОрионАвто», ул. Казарского, 4

Городской терцентр соцзащиты, ул. 12-я Продольная, 50-А

Лицей №19, ул. Передовая, 11-А

Гимназия №27, ул. Александра Янаты, 70

Школа №41, ул. Театральная, 41 (9:00-12:00)

Школа №42, ул. Электронная, 73 (10:00-12:00)

Школа №45, ул. 4-я Продольная, 58

Детсад №66, ул. Квитневая, 4 (13:00-17:00)

Детсад № 79, ул. Казарского, 1Б (13:00-17:00)

Корабельный район:

просп. Богоявленский/ул. Металлургов (10:30-15:00)

просп. Богоявленский / просп. Корабелов (12:00-15:00)

просп. Богоявленский, 312Б (11:00-13:00)

просп. Богоявленский, 316 (13:00-15:00)

просп. Богоявленский, 320 (9:00-11:30)

пр. Богоявленский, 340/2 (9:00-13:00)

ул. Станиславского, 80 (9:00-13:00)

ул. Океановская, 18/2 (13:00-15:00)

ул. Океановская, 38 (9:00-11:00)

ул. Океановская, 58 (9:00-11:00)

просп. Корабелов, 1, 3 (11:00-13:00)

ул. Ольжича, 5А (11:00-13:00)

ул. Новостроительная, 5 (13:00-15:00)

просп. Корабелов, 2А (08:30-12:00)

мкрн Кульбакино (8:30-15:00)

Стационарные точки выдачи технической воды:

Городская больница №5 (10:00-11:00, 15:00-16:00)

Школа №14, ул. Свободная, 38

Гимназия №43, просп. Богоявленский, 291

Школа №48, ул. Генерала Попеля, 164

Школа №54, просп. Корабелов 10-А

Центральный район

ул. Арх. Старова, 4А

ул. 6-я Слободская/ просп. Центральный

просп. Центральный (в районе д. 139, 10:00)

просп. Центральный (в районе д. 159, 13:00)

просп. Центральный (гостиница Николаев)

ул. Чкалова/ул. 6 Слободская (с 9:00)

ул. Шевченко, 64

ул. 3-я Слободская/Колодязна

ул. Никольская/Большая Морская (Астория, 9:30)

ул. Большая Морская, 2 (магазин Солнечный, 9:00)

ул. Обереговая, 2-4 (09:30)

ПГУ (пер. Парусный)

ул. Садовая/Севастопольская

ул. Адмиральская (сквер Манганариевский, с 13:00)

ул. Привольная (магазин АТБ)

ул. Привольная, 103

ул. Потемкинская/ул. Декабристов (с 08:30)

ул. Потемкинская/ул. 1-я Военная (с 15:30) Стационарные точки выдачи технической воды: Городская больница №1 (9:00-10:00, 15:00-16:00)

Николаевская областная больница восстановительного лечения

Лицей №53, ул. Потемкинская, 154

Гимназия №64, ул. Архитектора Старова, 6

Детский сад №52, пер. Парусный, 7Б

Городской терцентр соцзащиты, ул. Шевченко, 19

Школа №32, ул. Лагерная, 1

Напомним, что в Николаеве с понедельника, 9 мая, начнут подавать воду в трубы – на выходных систему промоют речной водой.