Две трети граждан ЕС считают, что Украина должна вступить в Евросоюз, – опрос

71% граждан ЕС считает Украину членом европейской семьи, а 66% – что наша страна должна вступить в ЕС.

Такую статистику опубликовали в опросе под названием «Ответ ЕС на войну в Украине», проведенном под эгидой Европейской комиссии, передает Телеканал «Дом».

Так, на вопрос о том, является ли Украина частью европейской семьи, 71% опрошенных ответил позитивно. Больше всего с этим утверждением согласны в Финляндии (87%), Португалии (86%) и Польше (85%). Наиболее скептически же к такому мнению настроены в Венгрии (55%), на Кипре (48%) и в Болгарии (48%).

Наибольшую поддержку тезиса о необходимости вступления Украины в ЕС высказали в Португалии (87%), Эстонии (83%) и Литве (82%). Самую меньшую поддержку членства Украины в ЕС высказали в Люксембурге (52%), Болгарии (51%) и Венгрии (48%).

Как известно, 28 февраля Президент Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.

В середине апреля Президент Владимир Зеленский передал главе представительства Европейского Союза в Украине Матти Маасикасу заполненную анкету-опросник для получения нашим государством статуса кандидата на членство в ЕС.