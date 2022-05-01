Украинцы могут многому нас научить: В Британии заявили, что их армии может быть полезен опыт ВСУ в войне против россии

Во время посещения войск Великобритании на военных учениях в Финляндии Министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что уроки, извлеченные из «охоты» на танки и самолеты рф с помощью западного оружия, будут полезны для британцев.

Об этом сообщает The Times.

По словам Уоллес, британские войска могут быть обучены украинскими военными тому, как использовать слабости России.

- Каждый день — это учебный день для нас и украинцев. Я не сомневаюсь, что украинцы могут многому нас научить. Вы определенно могли предвидеть, что украинский опыт будет использоваться для обучения наших сил, - сказал он.

Министр обороны подчеркнул, что методы ведения войны украинских защитников, использование средств радиоэлектронной борьбы, развертывание противовоздушной обороны, и то, как ВСУ использовали слабость россии - все это будет полезно для британских солдат.

- Все это важно для нас, - добавил он.

Напомним, как Глава МИД Британии заявила, что страна будет помогать Украине до тех пор, пока путин не потерпит поражение.