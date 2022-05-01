В Нидерландах россияне разбили автомобили с украинскими номерами

В Нидерландах в порту россияне разбили автомобили с номерами украинской регистрации.

Об этом сообщил советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко.

«Россияне не дают покоя мариупольцам и украинцам даже за границей. Наши мариупольцы, женщины и дети, которые были эвакуированы и в итоге размещены в порту г. Роттердам Нидерланды на большом лайнере, сообщают, что ночью россияне разбили все автомобили с украинскими номерами, которые были припаркованы у лайнера. Говорят, что на месте много полиции и красного креста», – написал он.

Как сообщил Андрющенко, эта агрессия из-за того, что Нидерланды отказались обслуживать российские суда.

«Пожалуй, это лучший ответ в споре, виноват ли в войне только путин, или все граждане российской федерации. Пока не будут отменены визы для россиян – в Европе не будет покоя никому», – подытожил он.

Напомним, что турпоездки для граждан России подорожали на 80%, связанно это с введенными санкциями и закрытия авиасообщения с цивилизованным миром.