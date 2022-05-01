Австрия и Венгрия выступили против нефтяного и газового эмбарго рф

Правительство Венгрии и Австрии заявили, что государства не могут поддержать новый пакет санкций Европейского союза, включающий эмбарго на импорт нефти и газа рф.

Об этом сообщает DW.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал нынешнее предложение Европейской комиссии о запрете импорта российской нефти будет равносильно «атомной бомбе», сброшенной на экономику государства. При этом он уточнил, что Венгрия готова к переговорам, но необходимо другое предложение с учетом интересов Будапешта.

Орбан заявил, что стране необходимо 5 лет и огромные инвестиции в свои нефтеперерабатывающие заводы и трубопроводы, чтобы преобразовать свою нынешнюю систему, которая примерно на 65% зависит от российской нефти.

«Мы точно знаем, что нам нужно, прежде всего, нам нужно 5 лет, чтобы весь этот процесс был завершен... 1-1,5 года ни на что не хватит», - сказал Премьер-министр Венгрии.

В свою очередь, министр экономики Маргарет Шрамбек заявила, что Австрия поддерживает все санкции против ₚоссии, за исключением газового эмбарго.

«Газовое эмбарго – это четкая красная линия для Австрии. Мы не сможем устоять. От Австрии - однозначное «нет», потому что эмбарго нанесет больше вреда, чем пользы», - сказала она.

Напомним, что Европейский союз намерен ввести полное нефтяное эмбарго России в течение 9 месяцев.