В Киеве не будут праздновать День победы 9 мая

Киевские власти не планируют проводить праздничные мероприятия в День победы над нацизмом во Второй мировой войне 9 мая.

Как сообщают «Украинские новости», об этом заявили в Киевской государственной администрации.

«Город не устраивает (праздничные мероприятия на 9 мая). И во время военного положения массовые собрания запрещены. Захочет кто-то возложить цветы – могут это сделать», - сообщили в КГГА.

В ведомстве также отметили, что 9 мая в Киеве будет усиленное патрулирование.

Напомним, что по данным украинской разведки, российские оккупанты готовят «парад» в разрушенном Мариуполе.