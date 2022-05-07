Apple, Google и Microsoft откажутся от паролей в интернете, пользователям предложат безопасную альтернативу

Компании Apple, Google и Microsoft объявили о расширении поддержки стандарта логина без пароля, созданного Альянсом FIDO и консорциумом World Wide Web.

Об этом сообщает «Лига.net».

Новая технология позволит сайтам и приложениям предлагать безопасный и простой логин без пароля. Пользователи смогут логиниться с помощью отпечатков пальцев, лица или PIN-кода устройства.

Беспарольный логин защитит пользователей от фишинга, а сам процесс станет более безопасным по сравнению с паролями, многофакторной аутентификацией и одноразовыми SMS-паролями. Исчезнет угроза похищений пар логин-пароль, а для взлома потребуется физический доступ к устройству. Ожидается, что технология заработает в следующем году.