Ким анонсировал открытие курортного сезона в Николаеве, но большой прибыли от него ждать не стоит: «Бизнес нужно поддерживать»

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что курортный сезон в области будет.

Об этом он сказал в комментарии 5 каналу.

Он отметил, что прибыль будет однозначно намного меньше, чем раньше, но курортные места относительно безопасны. Кроме того, надо дать возможность бизнесу работать.

— Мы точно будем позволять курортный сезон, это важно для нашего региона. Мы не ожидаем, что он будет развиваться, как в прошлом году, у нас будет очень большое падение, но я точно понимаю, что у нас есть много баз, много точек для отдыха, которые более безопасные чем Николаев, много баз с бассейнами, мы будем помогать бизнесу, чтоб сезон был в каком-то проявлении, потому что бизнес нужно поддерживать. Будут дополнительно привлечены силы безопасности, будут консультации с военными, - сказал Ким.

Напомним, в Николаевской области разрушены более 3 тысяч гражданских объектов, предварительно ущерб от российской агрессии оценивают в 150 миллиардов гривен.