В Броварах на время войны запретили деятельность УПЦ МП

Броварской городской совет на период военного положения запретил деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата на территории громады.

Об этом сообщил мэр города Игорь Сапожко.

«Только решением сессии Броварского городского совета была приостановлена деятельность Украинской Православной Церкви (московского патриархата) на территории общины», - написал он в своем Facebook.

Он отметил, что в связи с этим будет установлена охрана объектов недвижимости церковных общин УПЦ МП и введен особый режим их работы. Под запретом будут проведены собрания, митинги, ходы и все другие массовые мероприятия.

«Срок действия запрета – на весь период военного положения», - добавил он.

Напомним, что ранее деятельность УПЦ МП запретил мэр Конотопа.